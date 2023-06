Co niepokojące, Grusch od pewnego czasu jest nękany przez osoby, którym zależy na dalszym utrzymywaniu w tajemnicy tych wszystkich rewelacji. Analitycy badający temat UAP/UFO od dekad uważają, że przedstawiciele armii USA nie chcą, by jakiekolwiek informacje przedostały się do opinii publicznej. To oni przez ostatnie dziesięciolecia angażowali ogromne środki, by ten temat był uważany za coś fikcyjnego i był bagatelizowany czy nawet wyśmiewany.

Tymczasem część ludzi z obecnego rządu USA, w tym Kongresu, chce za wszelką cenę chce poznać prawdę. Powodem ma tu być element zagrożenia dla bezpieczeństwa USA. Wielu ludzi z rządu uważa, że za tajemniczymi pojawieniami się UFO może stać Rosja czy Chiny i dlatego należy to jak najszybciej zbadać i ujawnić. Tymczasem prawdopodobnie armia ma na ten temat inną wiedzę i usiłuje to ukryć. Niestety, zarówno jedni, jaki i drudzy, kierują się kwestią bezpieczeństwa, jednak mają rozbieżne cele.

David Charles Grusch nie jest jedyną osobą, która raz na zawsze chce zmusić armię do ujawnienia całej prawdy o UFO. Karl E. Nell, niedawno emerytowany pułkownik armii i obecny dyrektor lotnictwa, który był łącznikiem armii z grupą zadaniową UAP w latach 2021-2022 i pracował tam z Gruschem, określa Gruscha jako "bez zarzutu". To pokazuje, że nie jest on kolejnym wariatem czy entuzjastą UFO, który chce zasłynąć na całym świecie z opowiadania bajek o obcych cywilizacjach.