Komentując konferencję NASA dla telewizji FOX NEWS Jeremy Corbell zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w historii tak poważni naukowcy zajęli się tym tematem. - Oni wszyscy mówili o tym, żeby wreszcie zacząć traktować sprawę UFO serio tak, jak na to zasługuje i przestać ją stygmatyzować - tłumaczył badacz UFO.

Konferencja o UFO agencji NASA trwała cztery godziny i odbyła się w siedzibie agencji w Waszyngtonie. W jej trakcie naukowcy ujawnili, że urzędnicy Pentagonu zebrali już ponad 800 udokumentowanych manifestacji niezidentyfikowanych obiektów latających.

- To potężny materiał i warto się nim zająć - powiedział wiceszef NASA Dan Evans odpowiadając na pytania dziennikarzy. Evans jednocześnie zastrzegł, że nie ma żadnych dowodów, że za UFO stoją kosmici.

Nie ma absolutnie żadnych przekonujących dowodów łączących niezidentyfikowane zjawiska anomalne z życiem pozaziemskim lub czymś podobnym Dan Evans, zastępca asystenta administratora NASA podczas telekonferencji prasowej po pierwszym publicznym spotkaniu ekspertów agencji dotyczącym UFO

NASA: Będzie raport o UFO!

16-stu ekspertów z zespołu NASA było zgodnych, że sprawa UFO zasługuje na poważne potraktowanie. Chodzi nie tylko o wyjątkowo duże zainteresowanie tym tematem amerykańskiego społeczeństwa, ale także sprawę bezpieczeństwa w powietrznej przestrzeni USA. Pojawił się nawet pomysł, aby utworzyć w ramach struktur NASA stałe biuro zajmujące się UFO. O tym, czy tak się stanie, mamy się dowiedzieć po publikacji raportu NASA, który powinien zostać przedstawiony już w lipcu.

W trakcie dyskusji transmitowanej w mediach społecznościowych pojawił się problem zbyt słabej jakość materiałów dotyczących UFO. Naukowcy z NASA są zgodni, że aby wydać wiarygodną opinię o niezidentyfikowanych obiektach latających potrzebne są bardzo wysokiej jakości filmy i zdjęcia tych obiektów.



Gdybym miał podsumować w jednym zdaniu to, czego się nauczyliśmy podczas tej konferencji, to powiedziałbym: potrzebujemy materiałów wysokiej jakości David Spergel, przewodniczący konferencji NASA

Wśród materiałów, którymi zajmie się zespół NASA, będzie film nagrany przez amerykański samolot w 2022 roku nad terytorium zachodniego Iraku. Widać na nim potężny obiekt w kształcie metalicznej kuli, który przelatuje z dużą prędkością na małej wysokości. Nikt z przedstawicieli Pentagonu nie potrafił wyjaśnić, czym jest ten obiekt. Eksperci zdecydowanie wykluczyli, że był to balon lub typowy, wojskowy dron.

Gwałtowny wzrost zainteresowania tematyką UFO zaczął się w 2017 roku, kiedy gazeta New York Times ujawniła istnienie specjalnego zespołu zajmującego się UFO w ramach struktur Pentagonu. W 2022 publiczne przesłuchanie w sprawie niezidentyfikowanych obiektów latających odbyło się w amerykańskim kongresie. Najnowsze badanie ankietowe pokazują, że 65 proc. Amerykanów wierzy w istnienie istot pozaziemskich. 51 proc. jest przekonanych, że zgłaszane co jakiś czas do mediów relacje o obserwacjach UFO są potwierdzeniem wizyt kosmitów na Ziemi.