W naszych badaniach AARO nie znalazło jak dotąd żadnych wiarygodnych dowodów na aktywność pozaziemską, pozaziemską technologię lub obiekty, które sprzeciwiają się znanym prawom fizyki dodaje.

Reklama

W związku z tym należy się więc spodziewać, że duża część z 650 wspomnianych przypadków pozostanie niewyjaśniona i najpewniej nie będzie to miało nic wspólnego z UFO, ale brakiem dowodów pozwalających na jednoznaczną identyfikację. Bo jak podkreśla Kirkpatrick, chociaż większość opinii publicznej koncentruje się na scenariuszu UFO, to dotychczasowe obserwacje nie przyniosły żadnych dowodów na reprezentację życia pozaziemskiego.

Co więcej, jego zdaniem zdecydowanie bardziej niepokojący wydaje się fakt, że niewielka część przypadków może sugerować potencjalny postęp technologiczny i niebezpieczne rozwiązania rozwijane przez potencjalnie wrogie kraje, jak Rosja i Chiny, które "mają mniejszą awersję do ryzyka związanego z postępem technicznym niż my. Chcą po prostu spróbować różnych rzeczy i zobaczyć, czy to zadziała".