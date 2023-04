Pentagon ujawnia kluczowe informacje na temat UFO

UFO to tak naprawdę drony i balony stratosferyczne?

— Chcę dzisiaj podkreślić, że tylko bardzo mały procent raportów UAP zawiera sygnatury, które można rozsądnie określić jako anomalie — powiedział Kirkpatrick podczas przesłuchania. — Większość niezidentyfikowanych obiektów zgłoszonych do AARO wykazuje przyziemne cechy balonów, bezzałogowych systemów powietrznych, artefaktów w zdjęciach, zjawisk naturalnych lub innych łatwych do wyjaśnienia źródeł — dodał.

Kirkpatrick pragnie podejść do tematu UFO w jak najbardziej profesjonalny i naukowy sposób. Nie chce stać za powstaniem kolejnego kanału na serwisach społecznościowych, który zalewa społeczeństwo fałszywymi informacjami o tych zjawiskach. Dyrektor AARO dodał, że jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek dowody na wizyty pozaziemskie lub alternatywne teorie, powinien przedstawić je do recenzji w czasopismach naukowych.

Chiński balon szpiegowski uznany przez obywateli za UFO

Raport opublikowany w styczniu 2023 roku przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) Pentagonu zawierał bardzo podobne wnioski dotyczące innych incydentów. Jak podano, z aż 500 przypadków UFO/UAP zbadanych w tym raporcie, w wielu z nich "brakowało wystarczająco szczegółowych danych, aby umożliwić przypisanie tego zjawiska fenomenowi UFO".

Jak podał Pentagon, w 163 opisanych zdarzeniach celem były balony lub "obiekty podobne do balonów", co nabrało większego znaczenia po niedawnej aferze z chińskim balonem szpiegowskim w roli głównej, który został zestrzelony przez amerykański wojskowy myśliwiec F-22.

Pentagon powołał do życia biuro do spraw rozwiązywania anomalii we wszystkich domenach (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO), ponieważ postanowił rozwiązać wielki problem manifestacji UFO z pomocą obywateli. Każdy, kto będzie świadkiem pojawienia się UFO/UAP, może powiadomić o tym fakcie biuro i szczegółowo opisać zdarzenie. Naukowcy mają nadzieję przygotować o wiele bardziej obszerny raport. Celem jest ostatecznie wyjaśnienie tego fenomenu, ponieważ te incydenty mogą stanowić zagrożenie dla kraju.