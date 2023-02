Po ok. 2 minutach jeden z mężczyzn zauważył, że obiekt wydaje się delikatnie przemieszczać. - Zobacz... to się unosi! - krzyknął przerażony mężczyzna. Obaj panowie błyskawicznie wsiedli do samochodu i odjechali. - Nie chcieliśmy mieć żadnych kłopotów przez to UFO. Tak, poczuliśmy strach! - tłumaczył mężczyzna, który posiadał termowizor i towarzyszył swojemu koledze na polowaniu.



UFO 'Tic Tac'? Kilka ważnych pytań bez odpowiedzi

Autor filmów z UFO zapewnił, że ma bardzo duże doświadczenie w posługiwaniu się termowizorem. - To nie był samochód, ognisko czy cokolwiek innego, co znamy... to było coś, czego nigdy nikt z nas wcześniej nie widział - mówił mężczyzna. UFO nie było widoczne gołym okiem, ale także - co jest zupełnie zdumiewające - nie można było go dostrzec za pomocą noktowizora. Wydawało się, że obiekt otacza jakieś pole maskujące, a wykrywa jedynie termowizor. - Nie potrafię tego zrozumieć - mówi mężczyzna. Kolejną dziwną rzeczą był samochód policji, na który natrafili wyjeżdżając z lasu. - Podejrzewam, że policja otrzymała informację, że coś dziwnego lata nad lasem i wysłali patrol, aby to sprawdzić. Polujemy tutaj od lat i pierwszy raz widzieliśmy, aby na tym odludziu był samochód policji - mówił świadek wydarzenia i jednocześnie autor nagrania. Jego relację można wysłuchać, gdyż została zamieszczona w serwisie YouTube.





Wideo youtube

UFO 'Tic Tac' w Polsce? Ekspert: to pojazd wojskowy

Pojazd zarejestrowany w lesie w ok. Brzegu bardzo przypomina rozmiarami obiekty UFO, które zestrzeliła amerykańska armia nad terenem USA i Kanady, w tym nad Alaską. Zapytany przez GeekWeek ekspert Marcin Samsel nie ma wątpliwości, że jeśli nagrania są prawdziwe, to na terenie Polski wylądował jakiś dron szpiegowski używany przez wojsko. Mógł to być pojazd testowany przez polską armię (w pobliżu tego lasu jest jednostka wojskowa), ale także nie można wykluczyć, że był to pojazd szpiegowski.



To sprzęt wojskowy! Testowany, ćwiczony lub coś w tym stylu. Pełno tego teraz lata Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni