Jeśli ktoś nie kojarzy, piosenka opowiada fikcyjną historię o tym, jak wojskowy radar wyłapuje rzekome UFO, które okazują się zwykłymi balonami, co prowadzi do pokazu siły a w ostateczności nuklearnej zagłady. Ej no właśnie, UFO.



...a doszło do kosmitów

Ostatnie wypadki z zestrzelenia niezidentyfikowanych obiektów latających nad USA i Kanadą doprowadziło do tego, że ludzie masowo przerzucili się na memowanie o UFO. Nawet jeśli nie ma na to (na razie) żadnych dowodów, to nic nie przeszkadza pośmiać się z tego, że po pandemii i wojnie, odwiedzili nas kosmici.