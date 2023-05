Naukowiec przez wiele lat pracował w CIA i spotykał się z pilotami wojskowych samolotów, którzy mieli okazję uczestniczyć w incydentach z UFO. Był poruszony ich relacjami i nie miał wątpliwości, że mówili prawdę. Piloci opisywali, jak obiekty wykonywały w pobliżu ich samolotów zadziwiające ewolucje, które świadczyły o tym, że mają do czynienia z pozaziemską technologią. - Zdarzało się, że UFO przejmowało kontrolę nad wojskowymi myśliwcami - relacjonował dr Nolan.

W pewnym momencie prowadzący konferencję Alex Klokus zapytał go, na ile ocenia prawdopodobieństwo, że kosmici odwiedzają Ziemię. - Sto procent! - odpowiedział naukowiec. Nolan dodał, że do jego absolutnej pewności w sprawie UFO przyczyniły się także jego osobiste doświadczenia podczas pracy w CIA. Naukowiec stwierdził, że zna ludzi, którzy pracują nad tzw. inżynierią wsteczną pojazdów UFO, w których posiadanie weszła armia amerykańska. Polega to na tym, że analizując pojazdy kosmitów naukowcy próbują zrozumieć tajemnice ich budowy i napędu.



Czy boję się kosmitów? W ogóle się nie martwię o to, że któregoś dnia przyjdą i napadną nas zabierając nasze kobiety i dzieci. Obawiam się raczej, co ludzkość zrobi z pozyskaną od nich wiedzą. Ludzie muszą zrozumieć, że jest mało prawdopodobne, aby obce cywilizacje chciały nas skrzywdzić dr Garry Nolan dla telewizji FOX NEWS

Dr Nolan został poproszony o wskazanie najbardziej przekonującego dowodu na to, że nie jesteśmy sami. Amerykański mikrobiolog radził, aby uważnie przyjrzeć się temu, jak rząd USA traktuje od pewnego czasu tematykę związaną z UFO. Jego zdaniem nie ma wątpliwości, że to dowód, jakie znaczenie jest przykładane do UFO.



- Zwracam wszystkim uwagę, że ostatnio praktycznie w każdym miesiącu pojawiają się nowe materiały w sprawie UFO - mówił podczas konferencji dr Nolan. Według niego szczególne znaczenie ma utworzenie zespołu (AARO) powołanego przez Pentagon do badania niewyjaśnionych zjawisk powietrznych (UAP), gdyż tak w tej chwili w Pentagonie nazywane jest UFO. - Ostatni incydent z UFO, który trafił do zespołu, miał miejsce w zeszły weekend - powiedział amerykański naukowiec.