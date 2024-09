Problem będą miały też rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne, jak Orłan-10, powszechnie używane do rozpoznania i naprowadzania artylerii. Te drony również operują zazwyczaj na niższych wysokościach, co czyni je podatnymi na ataki z użyciem pocisków Martlet. Oznacza to, że zarówno załogowe, jak i bezzałogowe rosyjskie statki powietrzne, będą musiały mocno uważać, co - chociaż rosyjscy eksperci próbują zakłamywać rzeczywistość - znacząco wpłynie na operacje rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą.

To nie zatrzyma trwających ofensywnych działań rosyjskich sił zbrojnych. Po prostu nie da się tego zrobić. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że dostawa tych pocisków nie zmieni sytuacji. Nasze Siły Powietrzno-Kosmiczne będą kontynuować nieustanne ataki, aby osiągnąć główne cele operacji specjalnej dodaje Mingalew, próbując marginalizować znaczenie Martletów.

Co potrafi pocisk Martlet?

Martlet znany również jako Lightweight Multirole Missile to wszechstronny lekki pocisk rakietowy powietrze-ziemia, powietrze-powietrze, ziemia-powietrze i ziemia-ziemia opracowany przez Thales Air Defence. Jego nazwa pochodzi od mitycznego ptaka z angielskiej heraldyki, najprawdopodobniej jaskółki, przedstawianego w nieustannym locie, który nigdy nie zatrzymuje się na sen. Pocisk ma długość 1,8 metra i waży 13 kilogramów, z czego 3 kg to masa głowicy bojowej.

Jego lekka kompaktowa konstrukcja pozwala na wystrzeliwanie z różnych platform, w tym śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych (Ukraina będzie korzystać z niego w wersji ziemia-powietrze), co czyni go wszechstronnym wyborem dla współczesnych misji wojskowych. Wykorzystuje półaktywny system naprowadzania laserowego, zapewniając wysoką precyzję i skuteczność przeciwko ruchomym celom, a w zależności od platformy startowej i warunków operacyjnych, może być wystrzelony na odległość do 8 kilometrów.