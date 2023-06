Amerykańskie czołgi M1A1 Abrams niebawem w Ukrainie

Zubożony uran to produkt uboczny powstały przy wzbogacaniu naturalnego uranu na paliwo jądrowe do wykorzystania np. w elektrowniach jądrowych. Jest on o ok. 40-50% mniej radioaktywny, co pozwala na jego wykorzystanie w uzbrojeniu. Samo promieniowanie generowane ze zubożonego uranu jest tylko 4 razy większe od naturalnego promieniowania tła. Nie jest to broń niebezpieczna dla cywilów.

Stany Zjednoczone nie są pierwszym krajem, który udostępni Ukrainie pociski ze zubożonego uranu. Kilka miesięcy temu podobne kroki zapowiedziała Wielka Brytania. Analitycy uważają, że tego typu broń jest już w posiadaniu Sił Zbrojnych Ukrainy, ale użycie jej w kontrofensywie nastąpi dopiero przy ostatecznym uderzeniu wraz wykorzystaniem brytyjskich czołgów Challenger 2.