Ukraińcy pokazali, dlaczego nie doszło do wielkiej ofensywy

Rasputica występuje jesienią i wiosną. Ta druga jest groźniejsza, ponieważ wytapia się wówczas lód uwięziony w glebie. Powoduje to rozmiękczenie gruntu, co prowadzi do powstania grząskiego błota. Destabilizacja ziemi może zachodzić nawet do kilkudziesięciu centymetrów w głąb gruntu, co blokuje poruszanie się aut, ciągników, a nawet czołgów.