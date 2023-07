Ukraińcy używają specjalnego pancerza. Wcześniej był wyśmiewany

Ukraińcy też mają swoje "cope cages"?

Mając w pamięci śmianie się z rosyjskich klatek i siatek na rosyjskich pojazdach, część internautów zaczęła wyśmiewać rozwiązanie zaobserwowane na ukraińskim M109L. Czy jednak faktycznie jest takie nieskuteczne?

Takie rozwiązania można potraktować jako prowizoryczne ekrany przeciwkumulacyjne, służące do ochrony przed trafieniem broni z ładunkiem wybuchowym. Są one stosowane w wielu armiach na świecie. Rosjanie, jak i Ukraińcy od dawna korzystają z prowizorycznych rozwiązań, mających podobne właściwości co takie ekrany.

W przypadku Rosjan śmiano się z tego, że mieli oni uważać, iż takimi prowizorycznymi rozwiązaniami zatrzymają wspomnianego Javelina. Pocisk ten ma 7 kilogramów materiału wybuchowego i efektów trafienia nie zatrzymają żadne prowizoryczne ekrany. Jednak mogą one służyć do zatrzymania innego, groźnego rodzaju broni - dronów kamikadze.

Prawdziwe przeznaczenie ukraińskiej modyfikacji

Doświadczenia walki pokazują, że nawet zwykłe metalowe siatki potrafiły zatrzymywać wrogiego drona. Obecnie dla obu stron ten rodzaj broni daje się we znaki. W przypadku Ukraińców szczególnie groźne są rosyjskie drony Lancet-3, którymi Rosjanie niszczą ich kluczowe stanowiska ogniowe. Mogą one jednak zostać zatrzymane taką prowizoryczną ochroną.

Klatki i siatki na pojazdach opancerzonych sprawdzają się właśnie jako obrona przeciw dronom. Te są wolniejsze niż pociski przeciwpancerne i zwykle zawierają od nich mniej materiału wybuchowego. Jest szansa, że taki prowizoryczny pancerz ochroni pojazd przed wybuchem po uderzeniu drona.

Dlatego, mimo że często takie modyfikacje wyglądają jak z koszmarów inżyniera wojskowego, do pewnego stopnia mają faktyczne zastosowanie na polu walki w Ukrainie, jeśli się nie oczekuje, że zatrzymają wszystkie możliwe obiekty wycelowane w pojazd.