W związku z tym, jak pisał już w październiku The New York Times, ukraińskie wojsko powoli staje się pionierem w improwizowanej sztuce antydronowej. A jeden z przykładów takiej improwizacji oglądamy na zamieszczonym wyżej nagraniu - mowa o konstrukcji łączącej w sobie sześć karabinów AK-74, efektem czego jest coś na wzór karabinu maszynowego na obrotowej podstawie.



AK-74 w nowej roli. Co to za broń?

AK-74 to rosyjski karabinek automatyczny, który jest rozwinięciem karabinka AK-47, czyli opracowanego tuż po II wojnie światowej kultowego Kałasznikowa.



Został opracowany w 1974 roku, wprowadzony do uzbrojenia Armii Radzieckiej w 1976 roku, pierwszy raz użyty w działaniach wojennych w 1979 r. w Afganistanie, a obecnie znajduje się na wyposażeniu większości armii państw wchodzących niegdyś w skład ZSRR.



Od starszego brata różni go głównie rodzaj zastosowanej amunicji, tj. kaliber 5,45 × 39 mm o prędkości początkowej 900 m/s, który największą skuteczność osiąga przy dystansie do 500 m, zaprojektowany do zmniejszenia odrzutu i tym samym zwiększenia celności broni. AK-74 ma też składaną kolbę o bardziej ergonomicznym kształcie oraz charakterystyczne cylindryczne wielofunkcyjne urządzenie wylotowe na lufie, które pełni rolę hamulca wylotowego oraz tłumika płomieni.