AS90 po prostu wgniotło w ziemię

Na nagraniu widać ogromne zniszczenie, które prawdopodobnie pozostawiło coś, co powinno zostać użyte do niszczenia całych budynków, a nie pojedynczych pojazdów. Dość powiedzieć, że dziura po trafieniu jest tak wielka, że wrak po prostu zapadł się pod ziemię. "Coś" trafiło go tuż obok, co mogło doprowadzić do spektakularnego wybuchu amunicji.

Ukraine Weapons Tracker zidentyfikował wrak jako AS90 tylko po tylnych pojemnikach, które mimo zniszczeń pozostały dobrze widoczne. Na ich podstawie można było wywnioskować, że różnią się kształtem i rozmiarem od bliźniaczego Kraba. Zniszczenie odnotowała także grupa Oryx, która dopisała brytyjską armatohaubicę do kolejnych strat po ukraińskiej stronie.