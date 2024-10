Spis treści: 01 Nowa funkcja Spotify, czyli muzyka bez internetu

02 Jak to działa? Całkiem prosto

03 Masz premium, słuchasz bez internetu

Nowa funkcja Spotify, czyli muzyka bez internetu

Zanim pojawią się oczywiste komentarze pouczające o możliwości pobierania utworów - tak, znamy i korzystamy z dostępu do piosenek offline. To jednak wymaga od nas ręcznego pobierania piosenek, lub stworzenia playlisty i ściągnięcia jej, zanim stracimy dostęp do internetu. Co, jednak jeżeli o tym zapomnimy, albo brak sieci weźmie nas z zaskoczenia? Wtedy przyda się Offline Backup - nowa funkcja Spotify, którą w ostatnim czasie mogłem testować.

To po prostu dostęp do utworów offline, ale bez konieczności ich pobierania. Nie musimy nic robić, a aplikacja myśli za nas. Na podstawie wcześniej słuchanych piosenek tworzy nam playlistę, która z pewnością przyda się w czasie braku sieci - choćbyw samolocie, czy odległych miejscach na świecie, gdzie akurat nie ma dostępu do internetu.

Jak to działa? Całkiem prosto

Spotify stworzy nam specjalną listę piosenek, z których część to zapisane utwory (również te pobrane), a inne to piosenki, których słuchaliśmy w ostatnim czasie. Taka spora i zróżnicowana playlista jest dostępna z poziomu menu Home - tam znajdziemy jej ikonę:

Lista jest regularnie zaktualizowana i zawiera przynajmniej kilka gatunków muzycznych - to tak w razie, gdyby brakowało nam różnorodności.

Masz premium, słuchasz bez internetu

Aby playlista się wygenerowała i była dostępna offline, musimy mieć dostęp do Spotify Premium i w ostatnim czasie przesłuchać przynajmniej 5 utworów. Na tej podstawie aplikacja będzie w stanie przygotować nam playlistę, która stanie się dostępna z pamięci urządzenia. Do słuchania listy z Offline Backup nie potrzebujemy internetu.

Rzecz jest o tyle przydatna, że w niektórych sytuacjach brak sieci może nas po prostu zaskoczyć. Dzięki takiemu automatycznemu backupowi nie zostaniemy z niczym, a przy okazji stanowi świetnie uzupełnienie naszych pobranych piosenek.

