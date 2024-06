Technologia wspomoże sędziów. Co zostanie wykorzystane podczas meczów?

Technologia wykorzystywana w sporcie cały czas ewoluuje i ulega licznym usprawnieniom. Najlepszym przykładem jest tutaj system VAR, który wspiera sędziów w przypadku kontrowersyjnych sytuacji na boisku. Ów system umożliwia zweryfikowanie poszczególnych incydentów za pomocą sieci kamer śledzących ruchy zawodników. Obecnie VAR stał się standardem w wielu ligach oraz podczas turniejów, jak na przykład Mistrzostwa Europy lub Świata.

Reklama

Warto również wspomnieć o technologii linii bramkowej (GLT – Goal Line Technology). Stosuje się ją do sprawdzenia, czy piłka przekroczyła linię bramkową. Dzięki temu sędzia bez cienia wątpliwości może uznać gola dla danej drużyny.

Co więcej, podczas tegorocznych Mistrzostw Europy, piłki, którymi zawodnicy będą rozgrywać mecz, zostaną zaopatrzone w specjalną technologię wysyłającą dane o piłce do sędziów wideo. Ma to pomóc arbitrom w szybszym podejmowaniu trafnych decyzji.

Technologia na stadionach podczas Mistrzostw Europy zapewni bezpieczeństwo

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to ogromne widowisko, w którym każdy rozgrywany mecz to impreza masowa. Organizatorzy stoją przed trudnym wyzwaniem polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa kibicom, którzy pojawią się na stadionie z zamiarem kibicowania swoim ukochanym drużynom narodowym. Okazuje się, że pomocna może okazać się technologia wykorzystywana na stadionach. O czym konkretnie mowa?

Przede wszystkim, stadiony są naszpikowane kamerami, dzięki którym ochrona może w porę reagować na podejrzane zachowania. Monitoring umożliwi identyfikowanie zachowań tłumu oraz może zapobiec przepełnieniu poszczególnych obszarów stadionu. Co więcej, wykorzystując technologię rozpoznawania twarzy i zaawansowaną analizę wideo, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą mogły między innymi wykryć kibiców z zakazem stadionowym.

Podobne rozwiązania mogą zostać wykorzystane w strefach kibica, które ma odwiedzić jeszcze więcej osób, niż w przypadku stadionów. W trakcie turnieju będzie można zaobserwować zwiększoną aktywność policji w miejscach największych zgromadzeń.