Spis treści: 01 mObywatel - nowa aktualizacja i funkcje

02 Używane auta w mObywatelu

03 Trzecia funkcja, czyli wybory 2023 w mObywatelu

mObywatel - nowa aktualizacja i funkcje

Wraz z nową aktualizacją, do aplikacji mObywatel trafiło kilka ciekawych funkcji. Pierwsza z nich ucieszy tych, którzy zwracają uwagę na jakość powietrza. W Polsce mamy z tym niemały problem, a wraz z ostatnią aktualizacją dodano funkcję Jakość powietrza. Jak można się domyślić, zastępuje ona z powodzeniem inne, dodatkowe aplikacje ze sklepów Google Play i AppStore.

Zasada działania jest prosta. Funkcja aplikacji mObywatel korzysta z danych zbieranych przez czujniki, które rozmieszczono w ramach edukacyjnej sieci antysmogowej. Te znajdują się w całym kraju i informują, czy dane normy zostały przekroczone, oraz w jakim zakresie. Wybrany odpowiedni moment na wzbogacenie apki o funkcję, bo jakość powietrza gwałtownie spada właśnie w czasie sezonu grzewczego.

Reklama

Używane auta w mObywatelu

Druga z omawianych funkcji dotyczy kierowców, a konkretniej osób zbierających się do zakupu używanego auta. Wraz z aktualizacją mObywatela, do aplikacji dodano funkcję umożliwiającą sprawdzenie historii pojazdu. To swoiste wplecenie do apki witryny historiapojazdu.gov.pl. Dzięki niej sprawdzimy to, co działo się z samochodem w przeszłości.

Kupując używane auto będziemy mogli mieć pewność co do dat pierwszej rejestracji w kraju, przebiegu czy przeglądach serwisowych. W zasadzie dowiemy się wszystkiego, co warto wiedzieć o aucie przed jego zakupem. Cieszy fakt, że funkcja znana z witryny internetowej będzie teraz łatwo dostępna w popularnej aplikacji.

Trzecia funkcja, czyli wybory 2023 w mObywatelu

Jest jeszcze trzecia funkcja. Chodzi o CRW, czyli Centralny Rejestr Wyborców.

W zakładce Wybory jest informacja czy mamy czynne prawo wyborcze. Możemy też sprawdzić miejsce głosowania w najbliższych wyborach i wszystkie dane osobowe, które są zawarte w rejestrze.

Przed wyborami warto wiedzieć, jak zapisać się na głosowanie w innym mieście. I właśnie z aplikacji mObywatel będziemy przekierowani do usługi online, gdzie taka zmiana może być zrealizowana.