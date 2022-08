Wehikuł czasu poczty e-mail – od wysyłki maili po płacenie rachunków

Zaczęło się od Mailbox’a...

Początki poczty e-mail, jaką znamy dziś, sięgają 1965 roku, kiedy to wysłano pierwszą wiadomość, która była czymś na kształt współczesnej wiadomości elektronicznej. Miało to miejsce na legendarnej MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, gdzie funkcjonował system, przypominający współdzieloną przestrzeń. Nazywał się Mailbox i można go uznać za protoplastę dzisiejszych skrzynek e-mail. Dzięki zdalnym terminalom, można było się zalogować i dzielić się dokumentami oraz wiadomościami. Mailbox w niczym nie przypominał współczesnych programów pocztowych. Warto pamiętać, że w tych czasach komputery potrafiły zajmować całe pomieszczenia, a wysyłanie wiadomości odbywało się z wyznaczonych urządzeń.

Osobą, której zawdzięczamy m.in. możliwość wysyłki wiadomości między dwoma dowolnymi urządzeniami, stworzenie pól “do" oraz “od" oraz przekazywanie wiadomości innym odbiorcom (słynny forward) był Ray Thomlison. To on wprowadził słynną “@" do linii adresacji i można go określić pierwszym wynalazcą poczty elektronicznej.

Funkcjonalność pierwszych skrzynek e-mail sprowadzała się głównie do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, bez jakichkolwiek załączników, o przesyłaniu plików graficznych nie wspominając. Dopiero lata 90-te przyniosły rozkwit na amerykańskim rynku firm, które zaczęły oferować usługi pocztowe z dodatkowymi funkcjami, dostępne z poziomu przeglądarek internetowych.

Potem dołączyli Outlook, Hotmail, Yahoo.

Ogromny przełom przyniósł rok 1992, w którym stworzono protokół Mime (z ang. Multipurpose Internet Mail Extensions), pozwalający na przesyłanie załączników. Ze względu na dość skromne pojemności skrzynek pocztowych, wynalazek również zapoczątkował ogromny problem ciężkich załączników, które często doprowadzały do blokowania się skrzynek e-mail.

W kolejnych latach pojawiają się nowi dostawcy usług pocztowych, takich jak Outlook (1993), Hotmail (1996), Yahoo (1997), aż w końcu Gmail (2004). Wraz z nimi, pojawiają się graficzne interfejsy, które sprawiają, że wysyłanie maili przestaje być domeną pracowników uniwersytetów, a zaczyna być praktyczną metodą komunikacji między zwykłymi ludźmi. Ponadto, programy pocztowe dorabiają się szeregu funkcji, które dzisiaj stanowią absolutny standard, czyli:

oznaczanie wiadomości (przeczytane, nieprzeczytane itp.),

blokowanie wysyłek,

tworzenie folderów,

lista kontaktów,

kalendarz.

Pierwszy mail z Polski

Przygoda z wiadomościami e-mail na polskim podwórku zaczęła się w 1990 roku, kiedy to miały miejsce dwa znaczące wydarzenia. 20 lipca 1990 wysłano do Polski pierwszy e-mail i jej autorem był Tadeusz Węgrzynowski. Sam komunikat został nadany do serwera PLEARN w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Odbiorcą był Andrzej Smereczyński - inżynier technolog, teleelektryk, a zarazem pionier Internetu w Polsce.

Drugim wiekopomnym wydarzeniem było z kolei wysłanie maila z Polski w świat, co miało miejsce ponad rok później - 17 sierpnia, 1991 roku. Rafał Pietrak - fizyk Uniwersytetu Warszawskiego wysłał pierwszą wiadomość na Uniwersytet Kopenhaski za pomocą europejskiej sieci akademickiej, która łączyła komputery IBM.

Przyszli nowi gracze z nowymi funkcjami

Rynek dostawców skrzynek e-mail jest tak samo ogromny, co i różnorodny. Każdy z nich chce pozostać konkurencyjny i zgarnąć możliwie dużą część rynku, co skutkuje wysypem rozwiązań, o których nikt by nie pomyślał jeszcze 20-30 lat temu. Największą rewolucję zdecydowanie zrobiło pojawienie się urządzeń mobilnych, a w raz z nimi możliwość pobrania aplikacji mobilnej swojego dostawcy poczty. Tak jak lata 90-te przyniosły możliwość pisania maili dla każdego, tak XXI wiek - prawie z każdego miejsca. Po rewolucji “kto", przyszedł czas na rewolucję, “gdzie".

Dostawcy skrzynek elektronicznych podążają za potrzebami swoich użytkowników, oferując ciekawe funkcjonalności, dzięki którym, poprzez skrzynkę e-mail możesz np. poznać najnowsze newsy ze świata, a nawet zapłacić rachunek. Aby lepiej zrozumieć kierunek rozwoju usług pocztowych, rzućmy okiem, jakie ciekawe funkcje oferuje swoim użytkownikom Poczta Interia.

Newsfeed - jeśli chcesz sprawdzić swoje wiadomości i jednocześnie mieć dostęp do najbardziej interesujących cię newsów, wystarczy, że zalogujesz się do swojej Poczty Interia. Po prawej strony usługi znajdziesz krótkie zajawki najnowszych informacji z serwisów Interii, których treść jest dla ciebie najbardziej interesująca. Zaczytujesz się w statystykach giełdowych, poradach kosmetycznych lub wynikach meczów? W swojej poczcie, zarówno na laptopie, smartfonie i aplikacji mobilnej, znajdziesz artykuły dokładnie z tych dziedzin i zawsze będziesz mieć najnowsze wiadomości w jednym miejscu. Ponadto, znajdziesz praktyczne informacje, takie jak prognoza pogody, poziom zanieczyszczenia powietrza oraz horoskop.

Folder Rachunki - w tym dedykowanym folderze znajdziesz swoje wszystkie e-faktury, które spływają na skrzynkę e-mail. Z jednego miejsca możesz zarządzać swoimi płatnościami m.in. dzięki statusom (nowe, do opłacenia i zapłacone). Co najważniejsze, zaraz po wejściu w folder, od razu widzisz termin zapłaty i możesz z poziomu poczty dokonać płatności w najwygodniejszy dla ciebie sposób - poprzez BLIK, kartą kredytową/debetową oraz przelewem. Poczta Interia umożliwia dokonanie płatności w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz opuszczać swojej skrzynki i przechodzić na stronę dostawcy e-faktury.

Dodawanie kont zewnętrznych - nikogo już nie dziwi posiadanie kilku skrzynek e-mail, gdzie do każdej z nich spływają różnego rodzaju wiadomości. Często spotykaną praktyką jest zakładanie osobnej skrzynki, aby na niej gromadzić wiadomości z ofertami specjalnymi, kodami rabatowymi i innymi zniżkami. Darmowa Poczta Interia umożliwia dodawanie kont zewnętrznych od dowolnego dostawcy (np. Onet, Gmail, Wp.pl itp.) i przeglądanie spływających wiadomości na jednym koncie. W ten sposób możesz sprawdzać wszystkie wiadomości, które otrzymujesz z tego samego konta, bez konieczności logowania się do kilku usług jednocześnie.

Foldery profilowane - głównym zadaniem folderów profilowanych jest uporządkować twoją skrzynkę e-mail w taki sposób, aby ułatwić znajdywanie poszczególnych wiadomości, w zależności, czy dotyczą spraw zdrowotnych, pracy lub zakupów. Darmowa poczta Interia umożliwia samodzielne tworzenie folderów i ustalanie reguł, gdzie mają trafiać poszczególne wiadomości. Dodatkowo, specjalny algorytm tworzący foldery profilowane, podpowiada, w jaki sposób uporządkować twoją skrzynkę. Za każdym razem, kiedy np. otrzymasz wiadomość z takich serwisów jak np. znanylekarz.pl, algorytm podpowie, że warto by było utworzyć folder “Zdrowie", aby móc przechowywać w nim tego typu wiadomości. Po kliknięciu przycisku “Włącz", folder zostanie utworzony i od tej chwili zaczną spływać do niego wiadomości z tego serwisu.

