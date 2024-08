Wielki sterowiec AS700 przeszedł ważny test. Przeleciał rekordowy dystans

Sterowce wracają do łask? Być może i duże nadzieje w tego typu środku transportu pokładają Chińczycy z AVIC (Chińskiej Korporacji Przemysłu Lotniczego), które od kilku lat pracuje nad nową maszyną tego typu i w ostatnim czasie udało się osiągnąć kolejny kamień milowy dla tego projektu.

Rekordowy lot sterowca AS700

AVIC pochwaliło się wynikami ostatnich testów, które odbył AS700. Sterowiec pokonał dystans blisko 1000 kilometrów. To rekordowa odległość wśród wszystkich tego typu maszyn, która pochodzą z Chin.

Podróż trwała 12 godzin i 44 minuty, a sterowiec leciał na wysokościach od 500 do 1990 metrów oraz z prędkością od 60 do 80 kilometrów na godzinę. Testy odbyły się w zeszłym tygodniu. Sterowiec rozpoczął swój lot we wtorek rano z lotniska w Jingmen w prowincji Hubei. Potem przeleciał nad prowincją Hunan i warto dodać, że na trasie odbyły się dwa międzylądowania. AS700 zakończył test w Guilin.

W trakcie testów sprawdzono osiągi, wytrzymałości i możliwości zbudowanej konstrukcji. W przyszłości AVIC planuje przeprowadzić dodatkowe próby. Mają one m.in. na celu wykazać zdolności z zakresu transportu pasażerów czy gotowości do użytku komercyjnego.

Chiński sterowiec tworzony przez AVIC od kilku lat

Pierwsze plany związane z budową takiej maszyny sięgają 2018 r. Za projektem ukrywa się Instytut Badań Pojazdów Specjalnych, spółka zależna AVIC w Jingmen, której celem było stworzenie sterowca zaspokającego potrzeby turystyczne.

Podczas testów udało się uzyskać lepsze osiągi od planowanych, bo AS700 ma latać na odległość do 700 km oraz może pozostawać w powietrzu do 10 godzin. Sterowiec będzie w stanie transportować do 10 pasażerów oraz pilota. Ponadto maszyna jest przyjazna dla środowiska za sprawą niskoemisyjności.

Specjaliści z AVIC wierzą, że tego typu maszyny mogą zaspokoić różne potrzeby związane z lotnictwem na mniejsze odległości oraz w miejscach, gdzie nie da się wykorzystać samolotów. Warto dodać, że AS700 otrzymał stosowny certyfikat od Administracji Lotnictwa Cywilnego Chin w grudniu. Natomiast pierwszy lot testowy Jingmen do Jinzhou w prowincji Hubei odbył się w marcu.

