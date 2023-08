Wielki sukces Ukraińców. Odzyskali sporą flotę czołgów

Ukraińcy odzyskali czołgi w Robotyne

Obecnie cała flota pojazdów została zabezpieczona i niebawem zostanie ewakuowana z frontu do zakładów serwisowych, gdzie zostaną naprawione. Tymczasem te pojazdy, które nie nadają się już do użytku, staną się dawcami części do innych. Chodzi tutaj o trzy czołgi w wersji pojazdów rozminowujących Leopard 2R HMBV, jednego wozu zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 3 Buffel i dwóch czołgów T-72, w wersji EA i M1.

