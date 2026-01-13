Program realizuje organizacja non-profit Creative Acts z Los Angeles, skupiająca się na resocjalizacji poprzez kreatywne i doświadczalne metody. Uczestnicy eksplorowali wirtualną Tajlandię, uczestniczyli w symulacjach rozmów o pracę i trenowali takie codzienne czynności, jak obsługa bankomatu czy zakupy w supermarkecie.

Wirtualne przygotowanie do życia w społeczeństwie

Jednym z głównym problemów osób wychodzących z więzienia, szczególnie po dłuższych wyrokach, jest niemożność przystosowania się do nowej rzeczywistości. Nawet proste zadania, jak tankowanie samochodu czy płatność kartą, mogą okazać się przytłaczające, co często sprawia, że byli osadzeni wracają na przestępczą drogę - wirtualna rzeczywistość pozwolić ma ćwiczyć te momenty w bezpiecznym środowisku.

Po każdej sesji wolontariusze prowadzą rozmowy z uczestnikami, pomagając im przetworzyć emocje i wspomnienia, które pojawiają się podczas doświadczeń VR. Jak zauważa Bailey O'Brian, zastępca dyrektora więzienia, to "innowacyjne podejście wspiera leczenie, rozwój osobisty i pozytywnie wpływa na atmosferę w zakładzie".

Maszyna nadziei

Za inicjatywą stoi Sabra Williams, założycielka Creative Acts, która nazywa zestawy VR "maszyną nadziei". Wiele osób zdejmując headset płacze, zachwycone miejscami i możliwościami, których nigdy nie przypuszczały, że doświadczą. Eksperci podkreślają zaś znaczenie technologii w resocjalizacji, według danych Kalifornijskiego Departamentu Więziennictwa i Resocjalizacji program VR przyczynił się do spadku incydentów dyscyplinarnych aż o 96 proc. w ciągu roku.

Nancy La Vigne z Rutgers-Newark School of Criminal Justice zaznacza, że VR pozwala więźniom ćwiczyć interakcje społeczne, np. korzystanie z transportu publicznego. Jednocześnie badania American Psychological Association pokazują, że kontakt z relaksującymi wizualizacjami, w tym krajobrazami przyrody, obniża stres i agresję.

Jak działa program VR w więzieniach?

Projekt korzysta ze 100 zestawów Oculus przekazanych przez Meta i jest realizowany zarówno wśród ogólnej populacji więźniów, jak i osób w izolacji. Mogą w nim uczestniczyć także młodociani przestępcy. Obecnie inicjatywa odbywa się trzy razy w roku w czterech więzieniach w Kalifornii, a władze planują rozszerzenie programu na cały stan, a docelowo na inne zakłady w USA.

Dzięki VR więźniowie zyskują szansę na przygotowanie się do życia poza murami zakładu, nabywając umiejętności praktyczne i mentalną odporność, a resocjalizacja staje się bardziej efektywna i bezpieczna zarówno dla nich, jak i dla społeczeństwa.

