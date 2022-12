Władimir Putin prowadzi samochód po moście Krymskim? Jest nagranie

Dziś (05.12) rosyjskie media podały, że wznowiono przejazd po w części zniszczonym w październiku moście Krymskim. Jednocześnie w serwisach społecznościowych pojawił się intrygujący materiał filmowy, na którym można zobaczyć, jak Władimir Putin prowadzi samochod jadący po moście Krymskim.

W globalnej sieci jeszcze bardziej zawrzało, gdy rosyjska agencja Ria Nowosti podała, że prezydent Rosji rzeczywiście pojawił się na moście Krymskim, który okupowany jest przez Rosjan. Putin miał osobiście ocenić stan mostu po remoncie. W podróży miał mu towarzyszyć Marat Khusnullin, zastępca przewodniczącego rządu Federacji Rosyjskiej.

Władimir Putin jedzie przez most Krymski?

I rzeczywiście na filmie pojawia się zarówno osoba wyglądająca jak Putin, jak i Khusnullin, który w trakcie podróży przez most odpowiada na pytania prezydenta Rosji i tłumaczy mu, w jaki sposób przebiegał remont. Później miało dojść do spotkania z budowlańcami. Putin miał podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w remont za szybką realizację tego przedsięwzięcia.

— Rosyjski dyktator odwiedził most Krymski pierwszy raz od zamachów bombowych na początku października. Media propagandowe donoszą, że Putin przejechał swoją 'dumą' za kierownicą samochodu i rozmawiał z budowniczymi. Został poinformowany o odbudowie mostu po październikowych eksplozjach — skomentował film za pośrednictwem serwisu Telegram doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko.

Wybuch na moście Krymskim to dzieło FSB?

Nie wiadomo, czy nagranie z Władimirem Putinem podróżującym samochodem po moście Krymskim jest prawdziwe i kiedy powstało. Media zagraniczne podkreślają, że jeśli nawet mamy do czynienia z prawdziwym filmem, to zawsze istnieje możliwość, iż pojawił się tam jeden z sobowtórów Putina. Uwagę zwraca też fakt, że Putin na nagraniu podróżuje starym Mercedesem sprzed ponad 12 lat i prowadzi go w bardzo nietypowy sposób, jakby kierował traktorem czy ciężarówką bez wspomagania. Kilka dni temu pojawiła się też informacja, że prezydent Rosji spadł ze schodów.

Most krymski został uszkodzony 8 października bieżącego roku. Ładunki wybuchowe miały znajdować się na pokładzie TIR-a, który przejeżdżał przez most. W wyniku eksplozji została uszkodzona część drogi i tory kolejowe. Nie wiadomo, kto stał za tym zamachem, ale wielu ekspertów sądzi, że były to wewnątrzkrajowe porachunki pomiędzy rosyjskimi służbami, w tym FSB.