Spis treści: 01 Kiedy premiera iPhone 15?

02 iPhone 15 - jakie modele i warianty?

03 Jaki wyświetlacz w iPhone 15? Wymiary

04 Jaka cena iPhone 15 w Polsce?

05 Kolory nowych iPhone'ów 15

06 iPhone 15 z USB-C?

07 Podzespoły w iPhone 15. Dane techniczne

08 Jaka bateria w iPhone 15?

09 Jaki aparat w iPhone 15?

Kiedy premiera iPhone 15?

Choć najnowszy telefon od Apple nie otrzymał jeszcze oficjalnej zapowiedzi, wszyscy otwarcie wyczekują prezentacji firmy. Premiery nowych telefonów od Apple mają z reguły miejsce we wrześniu, po okresie wakacyjnym. To właśnie wtedy prezentowane są już oficjalnie najnowsze flagowe produkty tej marki.

Najpewniej w tym roku sytuacja będzie wyglądać podobnie. Premiera iPhone 14 miała miejsce 9 września 2022 roku, jego poprzedni, czyli iPhone 13 pojawił się na rynku 24 września 2021 roku, a model 12 zadebiutował w październiku 2020. Widać zatem prawidłowość, która raczej zostanie podtrzymana przy okazji premiery iPhone 15.

iPhone 15 - jakie modele i warianty?

Apple przyzwyczaiło nas do wypuszczania kilku wariantów danego modelu. Sam iPhone 15 będzie wersją podstawową telefonu, a urządzenie rozwija skrzydła w przypadku wyżej pozycjonowanych opcji. Mowa tu o znanych z lat poprzednich modeli z dopiskami Plus, Pro czy Pro Max. Jakie warianty będzie mieć iPhone 15?

Nie do końca wiemy, ile modeli będzie mieć iPhone 15. Pewnych jest kilka z nich, a plotki mówią, że na rynku może pojawić się dodatkowa opcja, której nie było w ubiegłym roku. Niemal na pewno do sprzedaży trafią warianty:

iPhone 15 (wersja podstawowa)

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

Dodatkowo, na rynek mogą trafić warianty iPhone 15 Pro Max i iPhone 15 Ultra. Ten pierwszy jest nam znany z modelu numer 14, który został wprowadzony rok temu jako nabogatsza wersja ówcześnie nowego smartfona. Wersja Ultra byłaby jeszcze potężniejszym wcieleniem urządzenia, które stanowiłoby element absolutnie topowych urządzeń firmy. Jak czytamy w dotychczasowych przeciekach, w grę wchodzi m.in. obudowa wykonana z tytanu.

A co z iPhone 15 mini? Pomniejszony iPhone pojawił się na rynku kilka lat temu, a niektórzy do dziś chętnie korzystają z np. iPhone 13 mini. To udane urządzenia, z których jednak Apple postanowiło zrezygnować przy okazji premiery 14. wersji. Najpewniej w tym roku również nie zobaczymy nowego małego iPhone'a.

Jaki wyświetlacz w iPhone 15? Wymiary

Węższe ramki, większy stosunek ekranu do obudowy i najpewniej podobne rozmiary do tych z ubiegłego roku - tak można określić to, czego spodziewamy się po ekranach i obudowach nowych iPhone'ów. Wersja podstawowa i iPhone 15 Pro dotrą na rynek z najpewniej 6,1-calowymi matrycami, podczas gdy wersja iPhone 15 Plus i Pro Max może osiągnąć 6,7 cala. Co z iPhone 15 Ultra? Przydomek zobowiązuje, dlatego rozmiar w tym wypadku może być jeszcze większy.

Jakie ekrany będą w iPhone'ach 15?

iPhone 15 - Super Retina XDR (LTPS, 60 Hz)

iPhone 15 Plus - Super Retina XDR (LTPS, 60 Hz)

iPhone 15 Pro - Super Retina XDR (ProMotion)

iPhone 15 Pro Max - Super Retina XDR (ProMotion)

Nie podoba wam się Dynamic Island? No to mamy złe wieści - ta ubiegłoroczna nowinka zostaje!



Jaka cena iPhone 15 w Polsce?

Z uwagi na brak oficjalnej prezentacji czy zapowiedzi sprzętu, na temat ceny nowego iPhone'a można jedynie spekulować. Wpływ na nią mieć będzie kilka czynników, w tym polityka Apple oraz sytuacja na rynku walut. To drugie jest korzystne dla polskiego konsumenta. Zeszłoroczne podwyżki cen iPhone'ów w dużej mierze wynikały z wahań w kursie złotówki względem dolara. Obecnie mamy stabilizację, a amerykańska waluta nieco potaniała względem rodzimej.

Jeżeli Apple nie postanowi poszaleć z podwyżkami to możliwe, że czeka nas cenowa stagnacja. Nie jest to oczywiście obniżka i na nią nie ma za bardzo co liczyć, ale utrzymanie cen iPhone 15 i tak byłoby niezłą wiadomością. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, jak mocno drożeją inne produkty i usługi.

Prawdopodobne ceny iPhone 15:

iPhone 15 - 799 USD

iPhone 15 Plus - 899 USD

iPhone 15 Pro - 1099 USD

iPhone 15 Pro Max - 1199 USD