Żabka "naprawi" ci smartfona. Popularne sklepy ruszają z nową usługą

Żabka kojarzona jest przede wszystkim z siecią sklepów, ale jej właściciele starają się poszerzać dostępność usług. Nie tak dawno uruchomiono pierwsze Żabki Drive, co pozwala na robienie zakupów bez wychodzenia z samochodu. Teraz rusza kolejne rozwiązanie. Tym razem związane z naprawą smartfonów.

Żabka naprawi ci smartfona? Nie do końca

Nowa usługa została uruchomiona przez sklepy 13 marca i od tego dnia w wybranych placówkach klienci mogą zostawiać uszkodzone smartfony, które następnie zostaną poddane naprawie. Dotyczy to różnorodnych usterek, w tym zbitych ekranów, zepsutych baterii czy aparatów i nie tylko. Nie będą tego jednak robić pracownicy obsługujący Żabki.

Zdjęcie Naprawa smartfonów w Żabce dzięki współpracy z Digital Care. / Żabka / materiały prasowe

Popularna sieć sklepów nawiązała współpracę z firmą Digital Care, która to odpowiada za realizowanie nowych usług. Natomiast Żabki odgrywają tu rolę pośrednika. Klient poprzez specjalny formularz może wybrać jeden ze sklepów i tam zanieść go do naprawy. Potem odbierze urządzenie w tym samym miejscu. Ponadto można liczyć na telefon zastępczy.

Zgłoszenia przyjmowane na specjalnej stronie

Usługa jest dostępna na stronie internetowej digitalcare.zabka.pl. Klient może zdecydować się na naprawę z wykorzystaniem oryginalnych części lub tańszych zamienników. Wybór będzie miał wpływ na ostateczną cenę wykonania usługi. Opcjonalnie można zdecydować się na wynajem telefonu w roli urządzenia zastępczego.

Klient może zapoznać się ze wstępnymi kosztami usługi. Potem trzeba udać się do Żabki oraz zostawić tam urządzenie, skąd odbierze je kurier i zostanie ono wysłane do serwisu. Po maksymalnie siedmiu dniach sprzęt powinien być gotowy do obioru.

Możliwość nadania urządzenia do naprawy za pośrednictwem najbliższej Żabki to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu dla klientów. Chcemy również wyjść naprzeciw potrzebom środowiska. Zależy nam na promowaniu idei naprawy zamiast wymiany na nowy. Bliskość sklepów i możliwość wyboru wariantu naprawy to ukłon w stronę użytkowników, którzy od teraz wygodnie naprawią swój smartfon "tuż za rogiem". Martyna Madanowicz, Key Account Director z Digital Care

Warto dodać, że Digital Care oferuje 90-dniową gwarancję pousługową na wykonane czynności. Na wspomnianej wyżej stronie, gdzie jest formularz zgłoszeniowy, można również śledzić przebieg realizacji. Pomysł jest ciekawy i popularność oraz dostępność Żabek może sprawić, że spora część klientów rzeczywiście zdecyduje się na naprawę uszkodzonego telefonu właśnie w taki sposób.