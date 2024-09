Czym jest kryształ pamięci?

Kryształ pamięci został opracowany w Centrum Badań Optoelektronicznych Uniwersytetu w Southampton. W przeciwieństwie do formatów przechowywania danych, które z czasem ulegają zniszczeniu, kryształy pamięci 5D mogą przechować aż 360 terabajtów informacji przez miliardy lat, bez utraty jakości. Nawet jeśli zostaną poddane działaniu wysokiej temperatury. Za najtrwalszy materiał do przechowywania danych ustanowiły w 2014 r. Rekord Guinnessa.

Czym dokładnie jest kryształ? To niewielka płytka wykonana z kwarcu, jednego z najbardziej odpornych chemicznie i termicznie materiałów na Ziemi (kwarc jest m.in. jednym z minerałów budujących twarde, odporne na niszczenie granity). Może wytrzymać zarówno niskie, jak i wysokie, do 1 tys. st. C temperatury. Jest też w stanie przetrwać uderzenie o sile 10 ton na cm kw., oraz ekspozycję na promieniowanie kosmiczne.

Reklama

Jak umieścić dane w krysztale? Zespół naukowców wykorzystał lasery, którymi zapisał dane w nanostrukturalnych pustych przestrzeniach obecnych w krzemionce. Nano, ponieważ ich rozmiary są rzędu 20 nanometrów. W przeciwieństwie do tradycyjnych nośników, które mogą przechować dane na płaskiej powierzchni (papier, taśma magnetyczna), nowa metoda wykorzystuje dwa wymiary optyczne i trzy współrzędne przestrzenne do zapisu na całym materiale — stąd "5D" w nazwie.

Zapisane dane pozwolą przywrócić wymarłe gatunki

Choć nasza wiedza z zakresu biologii i medycyny jest ogromna, to wciąż niewystarczająca, aby stworzyć lub odtworzyć ludzi, czy choćby rośliny albo zwierzęta wyłącznie przy użyciu informacji genetycznej.

Kryształ pamięci 5D otwiera innym badaczom możliwości zbudowania wiecznego repozytorium informacji genomicznej, z którego złożone organizmy, takie jak rośliny i zwierzęta, mogłyby zostać przywrócone, gdyby nauka w przyszłości na to pozwoliła powiedział prof. Kazansky, kierownik badań.

Stworzenie kryształu 5D było więc tak naprawdę przetestowaniem koncepcji, choć wykonanym na tyle dokładnie, aby w przyszłości rzeczywiście można było uzyskać wszelkie informacje o ludzkim genomie.



Oprócz tego nośnik pokazuje uniwersalne pierwiastki (wodór, tlen, węgiel i azot), cztery zasady cząsteczki DNA (adeninę, cytozynę, guaninę i tyminę) wraz z ich strukturą molekularną, ich umiejscowienie w strukturze podwójnej helisy DNA, oraz sposób ułożenia genów w chromosomie, który następnie może zostać wstawiony do komórki.

Chcąc oddać hołd tabliczkom wysłanym poza granice Układu Słonecznego z sondą Pioneer, w nośniku umieszczono wizualną wskazówkę, do którego gatunku należy genom, tj. wizerunek mężczyzny i kobiety.

Kryształ pamięci znajduje się w archiwum Memory of Mankind, swego rodzaju kapsule czasu utworzonej w jaskini solnej w Hallstatt w Austrii.