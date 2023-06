Analitycy militarni śmieją się z takiego rozwiązania. Ponieważ wystarczy, że dron uderzy w bok pojazdu lub przód i tył, a i tak zniszczy maszynę lub poważnie ją uszkodzi. Na pewno nie będzie już zdatna do działań na froncie. No cóż, trudno doszukiwać się logiki w sposobie rozumowania rosyjskiego żołnierza. Najważniejsze, że są pewni swojego rozwiązania i niech sobie żyją w błogiej nieświadomości.

W Ukrainie poległo lub zostało rannych 200 tysięcy rosyjskich żołnierzy

Rosjanie stracili podczas wojny w Ukrainie ponad 2000 czołgów. Tylko w ciągu jednego dnia walk, Rosjanie tracą ok. 10 czołgów i wozów opancerzonych. Analitycy przyznali, że odbudowa floty czołgów w rosyjskiej armii może zająć nawet 30 lat. Co ciekawe, od wybuchu wojny do końca ubiegłego roku, miało zostać rannych lub zginąć 100 tysięcy żołnierzy okupanta, natomiast kolejne 100 tysięcy pojawiło się od początku bieżącego roku do dziś, czyli w niecałe 7 miesięcy.