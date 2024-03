Arcydzieło spłonęło wieki temu. Teraz udało się je odtworzyć

Po niemal 300 latach od tragicznego w skutkach pożaru w madryckim pałacu królewskim, podczas którego zniszczonych zostało około pół tysiąca różnych dzieł sztuki, udało się odtworzyć jeden z obrazów Diego Velázqueza. W wyniku tragicznego wydarzenia spłonęły także m.in. dzieła Hieronima Boscha, Leonarda da Vinci, jak i Rafaela.

"Wygnanie morysków" Velázqueza nawiązywało do niechlubnych wydarzeń

W 1609 roku na mocy dekretu wydanego przez króla Filipa III Habsburga z Hiszpanii zostali wygnani moryskowie. Byli to potomkowie muzułmanów, którzy po rekonkwiście zostali zmuszeni do konwersji na chrześcijaństwo. Z czasem wykazywano w stosunku do tej grupy coraz mniej tolerancji. W wyniku rozporządzeń królewskich Hiszpanię opuściło około 300 tys. morysków.

Reklama

Wydarzenia te stanowiły inspirację do stworzenia arcydzieła Diego Velázqueza. W 1627 roku namalował je na zamówienie władcy, Filipa IV. Velázquez pracował wówczas jako nadworny portrecista hiszpańskiej rodziny królewskiej, był też ważnym urzędnikiem na dworze wspomnianego władcy. "Wygnanie morysków" wzbogaciło obszerną kolekcję dzieł sztuki zbieranych przez króla.

Zdjęcie Diego Velázquez. Autoportret, 1643 r. / Domena publiczna / Wikimedia

Tragiczny pożar pochłonął ok. pół tysiąca dzieł. Teraz udało się odtworzyć obraz Velázqueza

Obraz zawisł w królewskim pałacu, pośród mnóstwa innych dzieł z kolekcji władcy. W 1734 roku w madryckim Alkazarze wybuchł potężny pożar. Ogień strawił wówczas ogromną część królewskich zbiorów, szalejąc bez przerwy przez cztery dni. W wyniku katastrofy zniszczonych zostało około 500 obrazów, w tym wspomniane "Wygnanie morysków". Poza tym płomienie pochłonęły dzieła El Greco, Rafaela, czy Rubensa.

Po niemal 300 latach od tych wydarzeń współczesny hiszpański artysta Fernando Sánchez Castillo postanowił podjąć się próby rekonstrukcji arcydzieła. Posiłkował się danymi historycznymi, zachowanym szkicem do obrazu i innymi dziełami Velázqueza oraz wykorzystał do tego możliwości sztucznej inteligencji.

Lata temu historyk i artysta Antonio Palomino (1655-1726) sporządził opis obrazu Velázqueza "Wygnanie morysków". To właśnie tą notatką posiłkował się Castillo, karmiąc danymi algorytmy:

- Przedstawiony jest król Filip III trzymający berło i wskazujący na grupę zasmuconych mężczyzn, kobiet i dzieci prowadzonych przez żołnierzy. W oddali widać wozy i statek Marynarki Wojennej z mniejszymi łodziami, czekającymi na transport wszystkich ludzi. Hiszpania jest przedstawiana w stylu rzymskim jako majestatyczna matrona z tarczą, trzymającą strzałki w prawej ręce i snopy pszenicy w lewej. Na cokole u jej stóp znajduje się napis [po łacinie].