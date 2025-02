"Nie bądź zły. Jesteśmy głęboko przekonani, że w dłuższej perspektywie lepiej będzie nam służyć - jako akcjonariuszom i pod każdym innym względem - firma, która robi dobre rzeczy dla świata, nawet jeśli zrezygnujemy z niektórych krótkoterminowych zysków". Takie słowa można było przeczytać w 2004 roku w liście od założycieli Google i chociaż firma wielokrotnie manifestowała odejście od tych pierwotnych wartości, to zmiana ta nigdy nie była tak dobrze widoczna jak w jej najnowszym ruchu.

Google po cichu usunęło bowiem kluczowy fragment swoich zasad dotyczących sztucznej inteligencji, który wcześniej zobowiązywał do unikania zastosowań AI w potencjalnie szkodliwych celach, w tym w broni . Jak wynika ze zrzutów ekranu obejrzanych przez dziennikarzy Bloomberga, zasady Google dotyczące AI zawierały wcześniej fragment zatytułowany "Zastosowania sztucznej inteligencji, których nie będziemy rozwijać", np. "technologie, które powodują lub mogą spowodować ogólne szkody", w tym broń. Obecnie tego zapisu już nie ma.

W odpowiedzi na pytania dotyczące tej zmiany Google wskazało na wpis na blogu opublikowany przez Jamesa Manyikę, starszego wiceprezesa Google oraz Demisa Hassabisa, szefa Google DeepMind. We wpisie stwierdzono, że to demokracje powinny przewodzić rozwojowi AI, kierując się podstawowymi wartościami, jak wolność, równość i poszanowanie praw człowieka. Wezwano również do współpracy między firmami, rządami i organizacjami podzielającymi te wartości w celu tworzenia AI, które chroni ludzi, wspiera globalny rozwój i zapewnia bezpieczeństwo narodowe.