Laptopy dla graczy stały się popularną alternatywą dla desktopów. Użytkownicy wykorzystują mobilne "bestie" nie tylko do grania, ale również do multimediów (montowanie i rendering filmów) czy grafiki (np. z modelami 3D). Pandemia sprawiła, że tego typu komputery stały się "ratunkiem" dla osób zmuszonych do spędzenia czasu w domu - laptopa łatwo przenieść z miejsca na miejsce w mieszkaniu i kontynuować zabawę. Przydadzą się również one chociażby w podróży. Laptop dla gracza to jednocześnie dobra propozycja dla kogoś, kto nie ma zamiaru konfigurować własnego desktopa czy rozbudowywać posiadanego sprzętu. Czy Acer Predator Helios 300 to udany laptop tego typu?

Wygląd i wykonanie laptopa

Acer Predator Helios 300 prezentuje się naprawdę dobrze, przypominając inne urządzenia z tej linii. Producent postawił na połączenie aluminium z tworzywami sztucznymi. Tylną część pokrywy zdobi podświetlane logo marki Predator. Nie ma dodatkowych akcentów RGB, co jest coraz częstszym trendem. Waga urządzenia to 2,5 kg - to dobry wynik, jak na laptopy dla graczy. Sprzęt bez problemu włożymy do zwykłego plecaka. W zestawie nie mogło zabraknąć oczywiście dużego zasilacza.

Po bokach znajdziemy jedno złącze USB 3.1 Typu C, dwa złącza USB 3.0, jedno złącze USB 3.1, wyjście HDMI i DisplayPort, a także port ethernetowy, a także słuchawkowy. Uzupełnieniem designu i wzornictwa przemysłowego są charakterystyczne, ostre rogi po obu bokach przedniej części laptopa - nadają one całości bardziej "drapieżnego" charakteru.

Predator Helios 300 - kluczowe elementy specyfikacji

Zdjęcie ​Acer Predator Helios 300 / INTERIA.PL

Laptop Acera może pochwalić się ekranem IPS o przekątnej 15,4 cala z matową powłoką i rozdzielczością 1920 na 1080, z odświeżeniem na poziomie 144 Hz. Wysoka częstotliwość odświeżenia ekranu dobrze sprawdzi się w najnowszych grach. W praktyce zastosowaną w tym modelu matrycę można określić mianem tak zwanego "minimum programowego". Co to oznacza? Jakość reprodukcji kolorów, kontrast i jasność - wszystko pozostaje na poprawnym poziomie, ale nic ponadto. W przypadku takiego laptopa chciałoby się uzyskać coś więcej niż "średnią krajową".

Pozostałe elementy specyfikacji w testowanym modelu pozostają na wysokim poziomie. Sprawdzany przez nas egzemplarz miał kartę RTX 3060 (6 GB wbudowanej pamięci), najsłabszą z modeli z rodziny 30XX, ale zarazem najbardziej przyjazną cenowo. Do tego Acer dorzucił procesor Intel Core i7-10750H, 16 GB pamięci RAM (DDR4) i 1TB miejsca na dysku SSD.

Komputer jest sprzedawany z systemem Windows 10 Home, i w takiej wersji go dostarczono. Heliosa 300 można zaktualizować do Windowsa 11. Testy wydajnościowe (benchmark i gry) były przeprowadzone na platformie Windows 10. Skoro przy benchmarkach, w GeekBench 5.0. laptop zdobył 835 punkty (Single-Core) i 4073 (Multi-Core). O tym, jak sprawdził się w "starciu" z najnowszymi grami, można przeczytać w dalszej części testu.

Zdjęcie ​Acer Predator Helios 300 / INTERIA.PL

Acer Predator Helios 300 a filmy, praca i bateria

Opisany wcześniej ekran będzie niezłym wyborem, jeśli planujemy obejrzeć film. W przypadku multimediów przydatne okaże się również wsparcie dla technologii DTS:X. Głośniki umieszczone w Heliosie 300 sprawiają, że na komputerze bez większego wstydu można puścić muzykę, obejrzeć film w towarzystwie czy grać bez słuchawek.

Klawiatura oferuje dobrą ergonomię, pisanie i granie będzie na niej przyjemne. Nie zabrakło nawet klawiatury numerycznej. Touchpad podczas pracy wypada równie korzystanie, a sam laptop oferuje wystarczająco dużo miejsca na nasze nadgarstki. Nie będzie niespodzianką, jeśli napiszemy, że Acer Helios 300 poradzi sobie z kilkunastoma otwartymi jednocześnie programami. Edytowanie i późniejszy rendering filmów na potrzeby domowe również okaże się jego mocną stroną.

Zdjęcie ​Acer Predator Helios 300 / INTERIA.PL

Odpowiednie chłodzenie sprawia, że powierzchnia laptopa nie nagrzewa się w stopniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z klawiatury. Jak to z laptopami gamingowymi bywa, na najwyższych obrotach (komputer posiada tryb turbo, i specjalny panel PredatorSense do optymalizowania działania laptopa), sprzęt potrafi być naprawdę głośny, zatem należy brać to pod uwagę, szczególnie jeśli chcemy grać nocami w pokoju, w którym ktoś śpi.

Czas pracy baterii pozostaje dość standardowy - przy wysokim obciążeniu możemy mówić o około 60 minut działania, chociaż jest to zależne od tego, w co gramy. Podczas standardowej pracy, bateria oferuje około 200 minut działania bez widoku ładowarki, zależnie od tego, co robimy.

Acer Predator Helios 300 kontra najnowsze gry

Zdjęcie ​Acer Predator Helios 300, gamepad Xbox Elite Series 2 i Forza Horizon 5 / INTERIA.PL

Podczas testów Acer Predator Helios 300 skupiliśmy na trzech najnowszych grach (w kolejności alfabetycznej): Age of Empires IV, Far Cry 6 i Forza Horizon 5. Zanim przejdziemy do dalszego opisu, już teraz możemy zdradzić, że laptop poradził sobie bardzo dobrze podczas zabawy i testów wydajnościowych. Testując laptopa Acera, graliśmy zarówno na wyświetlaczu Heliosa 300, jak i po podłączeniu komputera do gamingowego monitora o rozdzielczości 1440p.

Age of Empires IV

Zdjęcie Age of Empires IV i Acer Predator Helios 300 / INTERIA.PL

Najnowsza odsłona kultowego RTS-a dostępna w ramach Xbox Game Pass PC to doskonały tytuł na sprawdzenie możliwości laptopa dla graczy. Wiele jednostek i budowli na ekranie, rozbudowana mapa i działająca w tle sztuczna inteligencja - a to wszystko na ustawieniach graficznych "High". Jak poradził sobie z nimi Acer Helios 300? Bardzo dobrze. Podczas kilku godzin zabawy nie mieliśmy problemów ze spadkami liczby klatek animacji, płynność rozgrywki pozostawała na bardzo udanym poziomie. Dla takich gier powstają takie komputery.

Far Cry 6

Zdjęcie Far Cry 6 i Acer Predator Helios 300 / INTERIA.PL

Kolejna część serii gier FPP ze stajni Ubisoftu umieszcza nas na karaibskiej wyspie - malownicze scenerie stanowią wyborne tło do przetestowania laptopa dla graczy. Ustawienia automatyczne od razu zasugerowały najwyższe opcje grafiki, a my maksymalnie "obciążyliśmy" 6 GB pamięci karty graficznej, odrobinę nawet przekraczając zalecaną granicę. Wyniki umieszczonego w grze testu wydajności prezentujemy poniżej:

Zdjęcie Far Cry 6 - test wydajności - średnia liczba klatek na sekundę wyniosła: 78 / INTERIA.PL

A jak Helios 300 sprawdził się podczas samej rozgrywki w Far Cry 6? Nie było problemów z płynnością podczas kilku godzin testów, za wyjątkiem misji z abordażem na dwa wojskowe okręty (jednak ten fragment sprawiał wrażenie źle zoptymalizowanego). Gra Ubisoftu definitywnie zyskuje na komputerach z wysoką konfiguracją.

Forza Horizon 5

Zdjęcie Forza Horizon 5 i Acer Predator Helios 300 / INTERIA.PL

Wielki hit samochodowy Microsoftu dostępny w ramach Xbox Game Pass może pochwalić się bardzo dobrą optymalizacją, nic zatem dziwnego, że nawet na wysokich ustawieniach Predator potrafił dostarczyć praktycznie nieustanne 60 klatek na sekundę, zarówno w rozdzielczości laptopa (1080p), jak i po podłączeniu do monitora 1440p. Wystarczy spojrzeć na poniższy wynik:

Zdjęcie Forza Horizon 5 - test wydajności po podłączeniu laptopa do monitora o rozdzielczości 1440p / INTERIA.PL

Tak zwane zwykłe "zwykłe granie" tylko potwierdza testy wydajności umieszczone przez twórców - podczas zabawy wszystko zdawało się działać płynne i bez zarzutów. Motoryzacyjne arcydzieło, jakim jest Forza Horizon 5 dobrze współgrało z Heliosem 300.

Acer Predator Helios 300 - czy warto?

Zdjęcie Laptop dla gracza ​Acer Predator Helios 300 i platforma do zarządzenia mocą komputera Predator Sense / INTERIA.PL

Testy potwierdziły fakt, że "drapieżnik" Acera radzi sobie bardzo dobrze z tym, do czego został stworzony, czyli z grami. Pozostałe elementy (multimedia, praca itd.) nie są mu również straszne. Na rynku nie brakuje laptopów dla graczy w różnym przedziale cenowym. Acer Predator Helios 300 kosztuje około 6399 zł (zależnie od oferty) i chociaż znajdziemy laptopy w podobnej konfiguracji za mniejsze pieniądze, to w przypadku Heliosa mamy pewność, że "multimedialna bestia" została zamknięta w odpowiednio dobrze wykonanej i przemyślanej maszynie.