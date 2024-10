W niedzielę, 27 października 2024 r., do Baltic Hub w Gdańsku dotarły cztery nowoczesne suwnice nabrzeżowe STS. Olbrzymi chiński statek Zhen Hua 36 pływający pod banderą Liberii miał dopłynąć do Gdańska o godzinie 11.00. Niestety gęsta mgła, która spowijała Baltic Hub pozwoliła na przeprowadzenie operacji dopiero po godz. 15.00, kiedy mgła zanikła. Mieszkańcy Gdańska mieli okazję obserwować widowiskowy moment wpłynięcia z okolic plaży na Stogach (znajdującej się we wschodniej części miasta, graniczącej z Baltic Hub Container Terminal).

Zdjęcie Mieszkańcy Gdańska mieli okazję obserwować widowiskowy moment wpłynięcia gigantycznych suwnic STS z okolic plaży na Stogach / Przemek Swiderski/REPORTER / East News

Nowe dźwigi w Gdańsku. Przypłynęły do Polski z Chin

Nowe suwnice STS mają możliwość obsługi największych statków kontenerowych na świecie. Są większe i wyższe niż dotychczasowe, które już pracują na terminalu. Każdy z dźwigów waży prawie 2 tys. ton i ma ponad 96 m wysokości (z podniesionym wysięgnikiem 140 m). Są w stanie podnieść 65-tonowe kontenery na wysokość 55 metrów i wynieść go na pokład statku na długość 74 metrów.

- To wyjątkowy dzień w historii naszej firmy. Nie mieliśmy do tej pory tak potężnych suwnic. Są największe spośród wszystkich używanych dziś w portach w Europie - mówi Katarzyna Frankiewicz, rzecznik prasowy Baltic Hub. - Poza tym, wcześniej takie urządzenia transportowane były do nas w częściach i na miejscu były składane. Teraz mamy je w całości - dodaje.



Dźwigi przypłynęły do Gdańska aż z Chin, a dokładnie z chińskiego portu Changxin położonego we wschodniej części państwa. Aby dotrzeć do Polski, statek przepłynął aż 29,5 tys. km (16 115 mil morskich). Droga była wydłużona ze względu na konieczność opłynięcia od południa całej Afryki, gdyż krótsza trasa prowadząca przez Morze Czerwone i Kanał Sueski jest obecnie zbyt niebezpieczna przez ataki jemeńskich bojowników Huti.

Zdjęcie Statek Zhen Hua 36 z czterema zmontowanymi suwnicami nabrzeżowymi STS dopłynął do gdańskiego portu / Przemek Swiderski/REPORTER / East News

Suwnice to potężne konstrukcje. Teraz czas na rozładunek

W poniedziałek rozpoczął się wyładunek i przenoszenie dźwigów na teren powstającego nabrzeża T3. Jak przekazuje Urząd Miasta Gdańska, może to potrwać około tygodnia, więc jest jeszcze czas, aby zobaczyć Zhen Hua 36 z konstrukcjami na pokładzie. - Każda z suwnic będzie zsunięta z pokładu statku na nabrzeże. Czeka nas ciężki i skomplikowany proces, wymagający niemal chirurgicznej precyzji - podkreśla Katarzyna Frankiewicz.



Terminal T3 będzie wyposażony w 7 takich suwnic nabrzeżowych. Pozostałe 3 przypłyną w marcu 2025 r., więc jeszcze będzie okazja, aby zobaczyć widowiskowe konstrukcje. Dostarczone suwnice STS mają zacząć pracę w 1 połowie 2025 roku.

Zdjęcie Statek Zhen Hua 36 z czterema zmontowanymi suwnicami nabrzeżowymi STS widoczny z plaży / Przemek Swiderski/REPORTER / East News

Podstawowe informacje o gdańskim terminalu

Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. to największy polski terminal kontenerowy i jedyny terminal głębokowodny na Bałtyku. Przypływają tu największe statki na świecie, a dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej i kolejowej importowane towary mogą być transportowane dalej w kierunku Czech, Słowacji, Ukrainy czy Węgier.

W momencie otwarcia, 15 lat temu Baltic Hub posiadał jedno głębokowodne nabrzeże o rocznej zdolności przeładunkowej na poziomie 500 000 TEU. TEU (ang. twenty-foot equivalent unit) jest jednostką pojemności używaną często w odniesieniu do portów i statków. Jest równoważna z objętością kontenera o długości 20 stóp (6,1 m). Obecnie funkcjonują dwa głębokowodne nabrzeża o łącznej długości 1,3 km, 14 suwnicami bramowymi STS (Ship-to-Shore) o rocznej przepustowości 2,7 mln TEU (w 2023 r.Baltic Hub obsłużył 2,05 miliona TEU).

Dzięki inwestycji o wartości 470 milionów euro możliwości przeładunkowe gdańskiego terminala zwiększą się o 1,7 mln TEU do poziomu 4,5 mln TEU rocznie. Stanie się wówczas jednym z największych kompleksów terminali kontenerowych w Europie, gdzie przypływać będą mogły kontenerowce nowej generacji.

Największe porty kontenerowe w Europie

Baltic Hub dzięki kolejnym inwestycjom nie tylko chce zostać głównym operatorem obsługującym Europę Środkowo-Wschodnią, a zwłaszcza kraje bez dostępu do morza jak Czechy, Słowacja czy Węgry, ale również jednym z największych portów w Europie.

Według portalu ShipHub największymi portami kontenerowymi w Europie w 2021 r. były:

Rotterdam, Holandia (14,8 mln TEU)

Antwerpia, Belgia (11,8 mln TEU)

Hamburg, Niemcy (9,25 mln TEU)

Pireus, Grecja (5,65 mln TEU)

Walencja, Hiszpania (5,44 mln TEU)

Źródła: UM Gdańsk, Baltic Hub