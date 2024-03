Jest większy niż boisko piłkarskie

WindRunner ma też 24 m wysokości i nie jest wyższy od Airbusa A380, a jego odchylany przód i kabina uniesiona aż do górnej części kadłuba umożliwia transport elementów o długości do 105 m i 7,3 m średnicy. Maksymalna masa ładunku wynosi aż 72 575 kg, objętość ładowni ok. 8200 m sześciennych, czyli siedem razy więcej niż mógł zaoferować wspomniany już Antonow, zniszczony przez Rosjan w pierwszych dniach inwazji na Ukrainę, a maksymalny zasięg jednostki wynosi około 2000 km.



Producent nie ukrywa, że jego pomysł zakłada umieszczenie pasa startowego jak najbliżej zakładu produkującego łopaty i drugiego w miejscu farmy wiatrowej, aby za pomocą dźwigu łatwo przenosić te olbrzymie łopaty do samolotu, a następnie instalować je na miejscu niemal prosto z samolotu. To właśnie dlatego Windrunner został zaprojektowany tak, aby startować i lądować na stosunkowo krótkim pasie startowym o długości 1800 m, czyli 30-110 proc. krótszym niż w przypadku znacznie mniejszych samolotów pasażerskich.

Zdjęcie Radia zaprojektowała ten samolot w jednym celu. Do transportu łopat turbin wiatrowych / Radia / materiały prasowe

WindRunner poleci już za 4 lata

Co więcej, nie chodzi nawet o w pełni przygotowane i utwardzone pasy startowe, bo zakładając, że wiele farm wiatrowych jest budowanych na otwartym płaskim terenie, Windrunner ma radzić sobie na "częściowo przygotowanych pasach startowych", czyli obszarze oczyszczonym ze skał, krzaków, drzew i innych przeszkód.



Jak dowiadujemy się też z publikacji The Wall Street Journal, Windrunner to już znacznie więcej niż zbiór renderów i pomysł, bo firma zebrała już na jego realizację 104 miliony dolarów. Wygląda na to, że możliwość instalacji na lądzie większych turbin, które zdaniem Radia mogłyby obniżyć koszty czystej energii aż o 35 proc., jest kusząca dla wielu podmiotów. W efekcie WindRunner ma zostać zbudowany, przetestowany i certyfikowany w ciągu około czterech lat.