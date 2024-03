Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało, że Polskie Linie Lotnicze LOT "wybierają się na zakupy". W planach jest zakup co najmniej kilkudziesięciu nowych samolotów regionalnych. Które firmy je dostarczą?

PLL LOT chce kupić samoloty od firm Embraer i Airbus

Ministerstwo Aktywów Państwowych w komunikacie przekazało, że Polskie Linie Lotnicze LOT skierują wkrótce oficjalne zapytanie ofertowe do dwóch firm i będzie ono związane z pozyskaniem 84 nowych samolotów regionalnych od "dwóch producentów, którzy mają w ofercie maszyny spełniające wymagania". Mowa o Embraer oraz Airbus.

W celu zrealizowania planów wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński przeprowadził w piątek rozmowy z przedstawicielami obu firm. Byli to wiceprezes Embraera João Pedro Taborda oraz wiceprezes Airbusa na Europę Johan Pelissier.

Rozmowy wiceministra, w którego nadzorze znajdują się Polskie Linie Lotnicze LOT, dotyczyły określenia potencjalnych obszarów współpracy w.w. firm ze spółkami Skarbu Państwa (...). Po kryzysie wywołanym pandemią oraz wojną w Ukrainie LOT odbudowuje bowiem swoją pozycję na rynku i realizuje strategię dalszego rozwoju oraz wzrostu skali działalności. czytamy w komunikacie Ministerstwa Aktywów Państwowych

Ile samolotów ma obecnie LOT?

Polskie Linie Lotnicze LOT dysponują obecnie flotą składającą się z 75 maszyn. Są to samoloty od firmy Embraer (większość) oraz Boeing. Obecna strategia przewoźnika zakłada zabezpieczenie nawet 110 samolotów, które mają trafić do użytku do 2028 r.

PLL LOT ma za sobą liczne sukcesy i w zeszłym roku przewiózł około 10 mln pasażerów. Do 2028 r. liczba ta ulegnie zwiększeniu do nawet 17 mln. Chcąc jednak osiągnąć tak ambitny cel przewoźnik musi m.in. zwiększyć własne możliwości. Mają to umożliwić właśnie m.in. nowe samoloty kupowane od Embraera czy Airbusa.

Obecnie spółka, której większość udziałów należy do Skarbu Państwa, prowadzi dialogi z producentami samolotów. Ma to pozwolić w podjęciu strategicznej decyzji, "czy w segmencie regionalnym kontynuować współpracę z obecnym dostawcą maszyn (Embraer), czy przejść na konkurencyjną platformę (Airbus)". Na co zdecyduje się PLL LOT? O tym przekonamy się zapewne w niedługim czasie.