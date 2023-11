Hulajnogi elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ale okazuje się, że rośnie liczba wypadków z ich udziałem. Wybrane kraje w Europie już wcześniej wprowadziły obowiązek ubezpieczenia OC dla tego typu pojazdów. Zrobiły to m.in. Niemcy oraz Wielka Brytania. Teraz dowiadujemy się, że podobne przepisy mają objąć wszystkie kraje członkowskie, choć na razie jest to kwestia sporna.

Ubezpieczenie OC dla wszystkich właścicieli takich pojazdów w UE

Parlament Europejski znowelizował dyrektywę 2009/103/WE, która tym samym nakłada obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla właścicieli hulajnóg elektrycznych w UE. Ponadto dotyczy to także innych pojazdów. Na liście są m.in. skutery śnieżne oraz wózki golfowe. Nowa dyrektywa ma zacząć obowiązywać od 23 grudnia 2023 r. Teoretycznie nowe przepisy mogłyby objąć także Polskę, ale eksperci mają pewne wątpliwości.

Reklama

W Polsce obecnie OC na hulajnogi elektryczne jest dobrowolne i właściciele tych pojazdów nie muszą wykupywać tego ubezpieczenia, jeśli go nie chcą. Podobnie jest z AC oraz NNW. Czy nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego coś zmieni? Wygląda na to, że w obecnej sytuacji jeszcze nie, co zauważa Danuta Żukowska ze startupu Cachet oferującego ubezpieczenia OC właścicielom e-hulajnóg.

"Chociaż hulajnoga elektryczna wpisuje się w definicję pojazdu, to w definicję pojazdu silnikowego już nie, a to tego typu pojazdów dotyczy dyrektywa. Jej implementacja pod koniec tego roku nie wiąże się więc z obowiązkiem wykupienia OC dla właścicieli e-hulajnóg. Nie znaczy to jednak, że w najbliższej przyszłości Polska nie będzie planowała wprowadzić podobnych zmian w prawie na własną rękę" — komentuje w rozmowie z PAP-em Danuta Żukowska, General Manager CEE startupu Cachet

Hulajnogi elektryczne coraz częściej biorą udział w wypadkach

Zmiany unijne związane są m.in. z narastającym problemem obejmującym hulajnogi elektryczne, którym są wypadki z udziałem takich pojazdów. Tylko w 2022 r. właściciele e-hulajnóg spowodowali aż 274 wypadki drogowych. Wśród nich były trzy ofiary śmiertelne, a blisko 300 osób odniosło jakieś obrażenia.

Problemem jest także nietrzeźwość i tutaj statystyki policyjne mówią o tym, że aż 21 proc. osób kierujących hulajnogami, które spowodowały wypadki, było pod wpływem alkoholu. Dla porównania w przypadku rowerzystów było to 12 proc. użytkowników.

Ubezpieczenie OC dla hulajnóg elektrycznych z pewnością nie jest złym rozwiązaniem. W ten sposób ewentualne szkody wyrządzone innym osobom przez właściciela pojazdu pokrywa ubezpieczyciel, co oczywiście nie zwalnia kierowców z odpowiedzialności oraz zachowania ostrożności w trakcie jazdy. Warto dodać, że nie wszędzie e-hulajnogi są mile widziane i dobrym przykładem jest tutaj Paryż.