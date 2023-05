Najdłuższy tunel w Polsce prawie gotowy. Zobacz zdjęcia

Zakończenie prac konstrukcyjnych nie oznacza jeszcze końca inwestycji. GDDKiA ocenia zaawansowanie robót na 77 procent, a koniec planowany jest na I połowę 2024 roku. Teraz trwają prace związane z wyposażaniem tunelu w urządzenia i systemy bezpieczeństwa oraz wykonaniem jezdni.



Najdłuższy pozamiejski tunel. Te liczby robią wrażenie

Prace budowlane rozpoczęły się na początku grudnia 2020 roku i były podzielone na dwie fazy. Obejmowały one m.in. wydrążenie urobku, wykonanie obudowy wstępnej, a następnie obudowy ostatecznej. W części tunelu, gdzie prowadzono prace metodą odkrywkową (Cut&Cover) wykonano segmenty o długości 165,6 metra.

Reklama

Zdjęcie S3 - tunel TS-26 - koniec betonowania - fot. / Maciej Stec/PORR/GDDKiA / materiały prasowe

Zdjęcie tunel TS-26 - ostatni etap betonowania / Maciej Stec/PORR/GDDKiA / materiały prasowe

Łącznie zużyto 385 ton materiałów wybuchowych oraz wykonano 369 segmentów o długości 12,5 metra. Wartość ta zmienia się w zależności od rzeczywistej geometrii wyrobiska. Z uwagi na geometrię tunelu, łuki pionowe i poziome, konieczne było wykonanie na odcinkach krańcowych tunelu krótszych segmentów.



W każdej z naw przewidziano po 23 segmenty z niszami utrzymaniowymi, które umożliwią konserwację tunelu oraz po 10 segmentów z niszami alarmowymi i przeciwpożarowymi. W siedmiu segmentach znajdują się przejścia dla pieszych pomiędzy nawami, a w połowie zlokalizowany jest przejazd awaryjny dla pojazdów służb ratunkowych.

Podczas prac zużyto 101 244 metrów sześciennych betonu i wykorzystano 4 310 ton stali zbrojeniowej. Dłuższy tunel ma 2,3 kilometra i należy do drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki, której wartość to prawie 2,5 miliarda złotych. Jednocześnie z wykańczaniem tunelu prowadzone są prace na ciągu głównym ekspresówki oraz w krótszym, około 320-metrowym tunelu TS-32.

Zdjęcie S3 - tunel TS-32 / GDDKiA / materiały prasowe

Zdjęcie S3 - tunel TS-26 - prace związane z wyrównaniem powierzchni obudowy wstępnej / GDDKiA / materiały prasowe

Zdjęcie S3 - tunel TS-26 - wykonanie fundamentów w części dolnej tunelu / GDDKiA / materiały prasowe

Zdjęcie S3 - tunel TS-26 - zbrojenie sklepienia w tunelu / GDDKiA / materiały prasowe

Zdjęcie S3 - tunel TS-26 - betonowanie sklepienia tunelu / GDDKiA / materiały prasowe