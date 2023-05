Eksplozje w Białym Domu i Pentagonie. "Rosjanie sieją chaos dzięki AI"

Coraz trudniej odróżnić fikcję od rzeczywistości

W przypadku Białego Domu cała główna fasada wygląda zupełnie inaczej, a jeśli chodzi o Pentagon, to sztuczna inteligencja nie do końca się postarała, ponieważ płot zlewa się w kilku miejscach z barierkami bezpieczeństwa. Kto może stać za takimi fałszywkami? Analitycy uważają, że ludzie związani z Kremlem. Zdjęcia jako pierwsze pojawiły się bowiem na kontach: @DeItaone i @RT, należących do rosyjskich mediów państwowych.

Władzom Rosji zależy teraz na wywołaniu chaosu na świecie i wpłynięciu negatywnym na gospodarki krajów. Wszystko to związane jest z wojną w Ukrainie i poparciem dla naszego wschodniego sąsiada nie tylko ze strony USA, ale wszystkich krajów NATO. Tak czy inaczej, Rosjanom udało się doprowadzić do zamieszania na giełdzie, co powinno być nauczką dla władz społecznościówek i mediów internetowych, by lepiej radzić sobie z fałszywymi wiadomościami i propagandą.