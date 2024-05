Najkrótsza autostrada na świecie. Ma tylko jeden metr długości!

Rok wcześniej w całej Rumunii oddano do użytku zaledwie 58 km nowych autostrad. W 2019 r. w kraju takie drogi miały łącznie nieco ponad 800 km długości. Mandachi postanowił więc wtedy wyrazić swój protest w bardzo osobliwy sposób. Zdecydował się samodzielnie wybudować "autostradę" o długości zaledwie jednego metra w Suczawie i w ten sposób pokazać, że jest to możliwe. Inwestycja kosztowała go 4,4 tys. euro.

W Rumunii powstanie więcej autostrad

Sytuacja w Rumunii pod względem budowy autostrad od 2019 r. uległa pewnej poprawie, choć do pełni szczęścia jeszcze daleko. Granicę 1000 km udało się osiągnąć dopiero w zeszłym roku. Natomiast na 2024 r. minister transportu tego kraju (Sorin Grindeanu) zapowiedział budowę kolejnych odcinków o długości około 250 km. Jeśli cel ten zostanie osiągnięty, to w zaledwie rok powstanie 1/5 wszystkich dróg tego typu w całej Rumunii.