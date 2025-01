W przeciwieństwie do tradycyjnych pociągów wykonanych ze stali, Cetrovo 1.0 posiada nadwozie i ramy z ultramocnych i lekkich kompozytów węglowych. To takie same materiały, jakie wykorzystują producenci supersamochodów typu Ferrari, Lamborghini czy McLaren, aby zmniejszyć wagę pojazdu, jednocześnie zachowując jego sztywność i wytrzymałość. Efektem tego typu konstrukcji są lepsze przyspieszenie i obsługa oraz mniejsze zużycie paliwa.