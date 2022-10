Czterech producentów złożyło swoje oferty w przetargu dotyczącym zakupu nowych pociągów dla POLREGIO. To polskie firmy związane z przemysłem kolejowym: H. Cegielski — Fabryka Pojazdów Szynowych, NEWAG S.A., PESA Bydgoszcz S.A. oraz Stadler Polska.



- Jest to pierwsze w 20-letniej historii spółki (po wydzieleniu z Grupy PKP) postępowanie przetargowe na zakup nowego taboru. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umów ramowych z wykonawcami. To potężny kamień milowy w procesie pozyskania nowych pociągów dla POLREGIO. Zamówienia złożymy u producentów, których wyłonią aukcje elektroniczne. Pozwolą nam one ustalić także ostateczną cenę zakupu pojazdów. - powiedział prezes POLREGIO Artur Martyniuk.

Kolejny krok to podpisanie umów ramowych z wykonawcami.

Oferty przewyższają kosztorys

Jak podaje portal rynek-kolejowy.pl, wszystkie oferty przekraczają szacunkową wartość zamówienia określoną na 6 mld złotych. Newag proponuje 10 757 334 000,00 zł brutto, Pesa - 9 940 650 285,00 zł brutto, Stadler - 10 897 405 514,40 zł brutto, a FPS H. Cegielski, podał najniższą ofertę - 7 158 630 996,00 zł brutto.

Wymiana pociągów POLREGIO

Zamówione pociągi mają być dostarczone do końca 2026 r. W maju spółka poinformowała, o wycofaniu pociągu starego typu - EN71-001 po 46 latach eksploatacji. Starsze jednostki zastępowane są również dzięki zakupowi używanej i zmodernizowanej floty. Jednym z takich pociągów jest SA138-005, który wyprodukowany został przez Newag w 2012 r. i jeździł w Kolejach Śląskich. Od 2018 r. kursował na Pomorzu już w barwach POLREGIO

- Oprócz tego zawarliśmy umowę z FPS Cegielski na zakup 9 składów typu Feniks, czyli gruntownie zmodernizowanych EN57. Dostawy odbędą się w 2 turach - 6 pojazdów zostanie dostarczonych do 30 czerwca br., zaś kolejne 3 w terminie do 31 stycznia 2023 r. - poinformowała spółka w mediach społecznościowych.

Rozwój kolei w Unii Europejskiej

Modernizacja kolei wpisuje się w plan rozwoju kolei w Unii Europejskiej, aby do 2050 r. osiągnąć zerową emisję netto. Według unijnych statystyk większość podróży samolotami to loty do 700 km. Te odległości z powodzeniem mogą być zastąpione szybką koleją.

Choć są jeszcze miejsca w naszym kraju, gdzie marzeniem podróżnych jest elektryfikacja kolei i zwiększenie liczby kursów to modernizacja taboru i zwiększenie komfortu podróży może skusić do odstawienia samochodu i autobusu na rzecz kolei.

