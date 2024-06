Ten głos zna cała Polska. Teraz usłyszysz go w tramwajach w Krakowie

W różnych miastach w Polsce w autobusach i tramwajach nazwy przystanków oraz informacje związane z podróżą są czytane przez znane osoby, co dodaje unikalnego charakteru komunikacji miejskiej.

Do grona słynnych głosów dołącza znany chyba wszystkim Polakom głos Roberta Makłowicza. Już niedługo usłyszymy czytane przez podróżnika komunikaty w krakowskich autobusach i tramwajach.

Głos Roberta Makłowicza w komunikacji miejskiej w Krakowie

Robert Makłowicz to znany dziennikarz, krytyk kulinarny i podróżnik, który podbił serca mnóstwa osób m.in. ze względu na formę prowadzenia programu „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza” oraz ogólny sposób bycia. Teraz ten związany z Krakowem publicysta przeczyta nazwy wszystkich przystanków w stolicy Małopolski, natomiast poza miastem, w obrębie aglomeracji, informacje będą czytane przez anonimowego lektora.

Jak podał Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Makłowicz głosu użyczy nieodpłatnie: „Po prostu zrobi to dla miasta”, przytacza wypowiedź przedstawiciela ZTP „Gazeta Krakowska”. W minionych latach podróżujący komunikacją miejską Krakowa mogli usłyszeć głosy m.in. Anny Dymnej i Grzegorza Turnaua.

Zdjęcie Robert Makłowicz zyskał grono fanów m.in. ze względu na sposób prowadzenia programu kulinarnego. Dziennikarz angażuje się w rozmaite projekty związane z gotowaniem na wizji. / Zawada / AKPA

Zgodnie z tym, co przekazało ZTP, głos Roberta Makłowicza zacznie zapowiadać przystanki w krakowskich autobusach oraz tramwajach jeszcze w tym roku — od października. „Gazeta Krakowska” podaje, że komentarze słynnego krytyka kulinarnego będą rozbrzmiewać zarówno na liniach obsługiwanych przez MPK, jak i przez firmę Mobilis, a czas ruszenia z tym projektem związany jest z terminem nowej umowy na przewozy w latach 2024-2034 między ZTP i Mobilis.

Na nagraniu, które pojawiło się na Facebooku ZTP, można już usłyszeć Makłowicza mówiącego: "Uwaga, włączona klimatyzacja — proszę zamknąć okna".

- Zamieściliśmy to nagranie jako przedsmak, można powiedzieć swoisty aperitif do tego, co będzie za kilka miesięcy. Od jesieni tego roku Robert Makłowicz będzie czytał nazwy wszystkich przystanków we wszystkich autobusach oraz tramwajach kursujących po Krakowie — powiedział „Gazecie Krakowskiej” Sebastian Kowal, rzecznik krakowskiego ZTP.

Słynne głosy w komunikacji miejskiej. Kto czyta nazwy przystanków w Polsce?

Różne miasta w Polsce angażują znane osoby (niekiedy głównie lokalnie), aby uatrakcyjnić podróżowanie komunikacją miejską, umilając tym samym przejazd zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Zdarza się, że nagrania puszczane są tylko przy konkretnej okazji, niekiedy kilku lektorów zapowiada przystanki na poszczególnych liniach itp. Jakie przykładowe rozpoznawalne postacie użyczyły głosu w różnych polskich miastach, by zapowiadać przystanki w komunikacji miejskiej?

Warszawa: Tomasz Knapik i jego syna Maciej Knapik, a także Macieja Gudowski, Ksawery Jasieński.

Łódź: Kamil Maćkowiak.

Wrocław: Łukasz Klinke, Terry Clark-Ward.

Rybnik: Janusz Rzymanek.

Poznań: Piotr Kołaczkowski.

Częstochowa: Artur Barciś.

Kielce: Marek Wtorek.

Ponadto w nowych pociągach Tramwajów Śląskich na części przystanków komunikaty gwarą śląską wygłasza kojarzona z Górnym Śląskiem aktorka Joanna Bartel. W wielu miejscach w Polsce w rolę lektorów czytających nazwy przystanków wcielają się pracownicy komunikacji miejskiej, a bywa i tak, że komunikaty wygłaszają syntezatory mowy takie jak Ivona.