Tesla Cybertruck będzie mogła służyć jako łódź. Zaskakujące słowa Elona Muska

- Cybertruck będzie wystarczająco wodoodporny, aby przez krótki czas służyć jako łódź, dzięki czemu będzie mógł przemierzać rzeki, jeziora, a nawet morza, które nie są zbyt wzburzone - napisał Elon Musk na Twitterze.

Wpis od razu wywołał niemałe poruszenie - w końcu prawdopodobnie nikt nie spodziewał się takiej deklaracji od założyciela Tesli. Co więcej, mało kto w nią wierzy. Większość osób twierdzi, że to zwykłe obiecywanie gruszek na wierzbie, by stworzyć wokół produktu większe zainteresowanie.

- Nie, nie będzie. Mówisz dosłownie wszystko, aby przyciągnąć uwagę i wykorzystać nagłówki. To się dosłownie nigdy nie zdarzy - napisał jeden z użytkowników, którego komentarz polubiło ponad 20 tysięcy osób.

Co ciekawe, nie jest to pierwsze tego typu oświadczenie Elona Muska. Już w 2016 roku napisał on, że Tesla Model S unosi się na wodzie wystarczająco dobrze, by mogła być używana jako łódź. Osobiście nie zalecał takiego stosowania.

Kiedy Cybertruck będzie gotowy?

Natomiast warto przypomnieć, że produkcja Cybertrucków miała rozpocząć się już w 2021 roku, a jak wiadomo, pojazdy wciąż nie opuściły fabryk. Rzekomo pierwsze samochody mają to zrobić w 2023 roku.

W środowisku motoryzacyjnym pół żartem, pół serio mówi się o "klątwie testu szybu". Od momentu, kiedy Elon Musk podczas prezentacji Cybertrucka dwukrotnie rozbił kamieniem pancerne szyby, wszystko idzie nie po jego myśli. Już od jakiegoś czasu zaczęto spekulować nad tym, czy futurystyczny pojazd kiedykolwiek będzie gotowy.