W środę Tesla poinformowała, że w ubiegłym kwartale dostarczyła 336 681 samochodów, czyli o 50 tys. mniej w porównaniu do poprzedniego roku. Przed salonami Tesli doszło do protestów ze strony osób, które sprzeciwiają się działaniom Muska jako szefa Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE) oraz jego współpracy z Donaldem Trumpem. Odnotowano również akty wandalizmu wobec obiektów oraz pojazdów Tesli. To mogło zniechęcić potencjalnych nabywców do dokonania zakupów.