- Chcemy, by w naszych restauracjach każdy mógł poczuć się jak u siebie, a nasze drzwi są otwarte dla wszystkich. Dlatego czasowo w menu McDonald's pojawia się Ukraiński Burger, który do tej pory był dostępny w McDonald's Ukraina - możemy przeczytać na oficjalnej stronie McDonald’s.

- Wprowadzamy go do oferty, by umożliwić wsparcie organizacji niosących pomoc potrzebującym. 3 zł z każdego burgera przekażemy na pomoc humanitarną w Ukrainie - czytamy dalej.

Nowa kanapka składa się z ciemnej bułki pszennej, kurczaka w złocistej panierce, chrupiącego bekonu, topionego seru cheddar, pomidora, sałaty oraz mieszanki sosów czosnkowego i musztardowego.

McDonald’s w trakcie wojny w Ukrainie

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę McDonald’s znajduje się w centrum uwagi. Początkowo mocno krytykowano sieć restauracji za działanie na rynku rosyjskim podczas trwających w Ukrainie działań zbrojnych.

Wkrótce przedsiębiorstwo zamknęło wszystkie swoje lokale na terenie Rosji, co wywołało istną panikę u tamtejszych mieszkańców, którzy masowo zaczęli gromadzić zapasy swoich ulubionych kanapek. Przed restauracjami mogliśmy zobaczyć wówczas rekordowo długie kolejki.

Gdy wydawało się, że cała saga została zakończona, władze największego państwa na świecie postanowiły zastąpić restauracje McDonald’s krajowym odpowiednikiem - Wujkiem Wanią. Taka decyzja wywołała lawiny śmiechu u postronnych obserwatorów.