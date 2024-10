W Opolu będą produkować żywność medyczną. Teraz musimy ją importować

Obecnie w fabryce fabryce Nutricii w Opolu należącej do grupy Danone produkuje się 1,5 tys. różnych produktów dla niemowląt i małych dzieci. Są one eksportowane do 100 krajów na całym świecie. Dzięki rozbudowie oferta wzbogaci się o żywność medyczną służącą do żywienia dojelitowego, którą dotychczas trzeba było do Polski importować.

Czym jest żywność medyczna?

Specjalistyczne diety do żywienia dojelitowego dostarczają wszystkich składników odżywczych, które są niezbędne dla funkcjonowania organizmu. To ważne produkty dla wszystkich pacjentów, którzy nie są w stanie przyjmować pokarmów w tradycyjny sposób. Żywność medyczna jest stosowana w przypadku zaburzeń połykania, niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego (spowodowana m.in. guzami, nowotworami czy chorobą Parkinsona), chorób nowotworowych uniemożliwiających połykanie (nowotwór jamy ustnej, krtani), prowadzą do szybkiego wyniszczenia organizmu (nowotwór żołądka, trzustki), braku przytomności chorych i wielu innych.

Żywienie dojelitowe, każdorazowo zalecane przez lekarza, zapobiega utracie masy ciała, daje siłę do walki z chorobą, ogranicza liczbę infekcji i powikłań, przyspiesza powrót do zdrowia i możliwość podjęcia kolejnych etapów leczenia u pacjentów. Możliwość produkowania tych diet w Polsce przełoży się na jeszcze lepszy dostęp do nich dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują. Mówi Artur Ludwiczak, dyrektor zarządzający Nutricia Polska

Nowa fabryka w Opolu będzie eksportować żywność medyczną do kilkudziesięciu krajów

Oprócz Polski produkty będą trafiać do 46 krajów na całym świecie, choć głównie będą to kraje europejskie (87 proc.). Wśród największych importerów są: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. W działającej od 80 lat opolskiej fabryce zatrudnionych jest 640 pracowników. Dzięki wartej 230 mln zł inwestycji powstanie część medyczna, w której pracować będzie ponad 80 osób.

Produkcja w nowej fabryce będzie wykorzystywać nowoczesne maszyny, dzięki czemu proces zostanie poddany automatyzacji. Fabryka w Opolu będzie drugim zakładem Danone na świecie wytwarzającym preparaty do żywienia dojelitowego w samozasysających butelkach. Rocznie planuje się produkcję na poziomie 30 mln litrów.

Prace rozpoczęły się we wrześniu 2023 r. po oficjalnej uroczystości rozpoczęcia inwestycji. Pod koniec roku były już fundamenty, filary i konstrukcja. W lipcu b.r. rozpoczął się montaż linii technologicznej.

Źródła: Nutricia, opolska360.pl