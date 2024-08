Do tej pory produkcja czekolady generowała ogromną ilość odpadów w postaci niewykorzystanych owoców kakaowca, gdyż jeden z naszych ulubionych przysmaków powstaje tradycyjnie jedynie z jego ziaren.

Ten klasyczny sposób produkcji może jednak ulec diametralnej zmianie, bo szwajcarscy naukowcy opracowali metodę, która pozwala sporo zaoszczędzić, wykorzystując całe owoce kakaowca i nie używając cukru.

Żel z owoców kakaowca zamiast cukru

Czekolada opracowana w Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu poza nasionami kakaowca zawiera w swoim składzie także miąższ, sok oraz łupinę lub endokarp, czyli część owocu okalającą ziarno. Owoce wielkości dyni, które do tej pory wyrzucano, pełne są wartości odżywczych, a ich sok jest bardzo słodki i, jak to określają naukowcy — ma lekki posmak ananasa.

Reklama

To właśnie sok jest kluczem do najnowszej metody produkcji czekolady. Zawiera on w sobie około 14 proc. cukru. W procesie produkcyjnym jest on zagęszczany do konsystencji przypominającej syrop i mieszany z miąższem. Następnie dodaje się do niego suszone łupiny bądź endokarp. W ten sposób powstaje bardzo słodki kakaowy żel, który dodawany jest do ziaren kakaowca w procesie produkcji czekolady jako zamiennik cukru.

Na nowej metodzie skorzystają rolnicy

Współzałożyciel startupu KOA, który współpracował z naukowcami nad nową metodą produkcji — Anian Schreiber jest zdania, że dzięki zastosowaniu całości owocu kakaowca możemy zażegnać liczne problemy trapiące tę branżę od dawna. Mowa tutaj przede wszystkim rosnących cenach ziaren kakaowca, ale także kwestii biedy wśród rolników uprawiających tę roślinę.

Jak powiedział w wywiadzie dla BBC — zamiast walczyć o to, kto dostanie większy kawałek tortu po prostu robisz ten tort większym.

Rolnicy zarabiają więcej dzięki wykorzystaniu całości owoców kakaowca, a znaczna część procesu przetwarzania miąższu ma miejsce w kraju, z którego pochodzą plony. W związku z tym tworzą się tam nowe miejsca pracy w branży przetwórstwa żywności.

Jak smakuje czekolada wytworzona z całych owoców?

Według korespondentki BBC, która przeprowadzała wywiad ze Szwajcarami. Smak czekolady opracowanej przez szwajcarski instytut można opisać jako zaskakująco dobry. Jest to bogaty, ale przy tym słodki smak ciemnej czekolady z lekką nutą kakaowej goryczy.

Koszt tej ekologicznej czekolady będzie jednak wyższy niż standardowej, gdyż cena tony cukru jest obecnie znacznie niższa niż koszt wytworzenia analogicznej ilości syropu z owoców kakaowca, choć jej pomysłodawcy wyrażają nadzieję, że z czasem się to zmieni.

Metoda wzbudziła już spore zainteresowanie firm produkujących ekologiczną żywność na całym świecie. Częściowo owoców kakaowca używa już teraz m.in. szwajcarski Lindt będący jednym z największych producentów czekolady na świecie.