Facebook (Meta) pracuje nad własnym smartwatchem? Wyciekło zdjęcie

Zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy, że Facebook zmienia swoją nazwę i przeistacza się w prawdziwego potentata mediów społecznościowych - firmę Meta. Stworzenie wirtualnego Metawersum to jak widać dla Marka Zuckerberga wciąż za mało i pomimo ambitnych planów przeniesienia naszego życia do komputerów, zamierza on także zainwestować w rozwój akcesoriów mobilnych.

Dowodem na to może być niedawno opublikowany przez agencję Bloomberga raport z którego wynika, że Facebook (Meta) pracuje nad swoim własnym inteligentnym zegarkiem. Chociaż plotki dotyczące potencjalnego powstania takiego urządzenia pojawiały się już wielokrotnie, dopiero teraz możemy ujrzeć rzekome zdjęcie nadchodzącego produktu. To pojawiło się w aplikacji Facebook View, która jest wykorzystywana do sterowania funkcjami smart-okularów firmy Ray-Ban.

Zdjęcie Czy tak będzie wyglądać zegarek od Facebooka? / materiał zewnętrzny

Pierwszą rzeczą jaką rzuca się w oczy na zaprezentowanej grafice jest wygląd smartwatcha. Dosyć prosta i surowa konstrukcja z wyraźnie zaokrąglonymi brzegami budzi skojarzenia z zegarkami firmy Apple. Różnicą jest wyraźnie widoczne wycięcie w ekranie (notch), które prawdopodobnie skrywa własny aparat/kamerę do robienia selfie lub prowadzenia wideorozmów. Przecieki sugerują, że smartwatch miałby działać z aplikacjami firmy bez konieczności integracji z telefonem. Tym samym w jego wnętrzu znalazłaby się zapewne karta eSIM wspierającą łączność LTE.

Na obecną chwilę nie jest jasne, czy urządzenie zaprezentowane na zdjęciu kiedykolwiek zostanie wydane. Raport Bloomberga sugeruje, że może to być zaledwie jeden z trzech wariantów zegarka, jakie przygotowuje Meta.

