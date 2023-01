Wariant koronawirusa Omikron COVID XBB.1.5, czyli Kraken został po raz pierwszy wykryty w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy zauważyli, że ten wariant koronawirusa posiada dodatkowy gen nazwany przez naukowców F486P. To właśnie on sprawia, że wirus silniej wiąże się z ludzkimi komórkami, przez co walka z nim jest bardziej uciążliwa. Jego objawy są typowe dla innych wersji koronawirusa i przypominają oznaki przeziębienia: ból gardła, katar, osłabienie organizmu czy zaburzenia zmysłu węchu czy smaku. O mocy nowego podwariantu koronawirusa może świadczyć sytuacja w USA. Jeszcze na początku grudnia Kraken stanowił zaledwie 4 procent nowych zarażeń, ale od początku 2023 roku stał się wariantem dominującym.

