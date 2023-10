Z początku zastosowano u niej terapię lekami przeciwdrgawkowymi oraz sterydami, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, a dziewczynka zaczęła bardzo szybko przybierać na wadze. Widząc, że farmakologiczne leczenie nie przyniosło żadnych skutków, lekarz zaproponował operację mózgu, w efekcie której miała zostać wyłączona prawa półkula.

Operacja okazała się najskuteczniejszą metodą walki z chorobą

Zamiast usuwać część mózgu, lekarze postanowili po prostu wyłączyć połowę. Operacja trwała 10 godzin, jednak było warto. Jak podaje Robison, lewa półkula nadal funkcjonuje, przejmując jednocześnie obowiązki prawej, wyłączonej. Jedynym skutkiem ubocznym operacji może być częściowa utrata przez dziewczynkę widzenia peryferyjnego oraz pewnych zdolności motorycznych w lewej ręce, jednak fizjoterapia powinna ten problem rozwiązać.

Instagram Post Rozwiń

Brianna po wygojeniu rany będzie mogła wrócić do normalnego życia typowej 6-latki. „Samo odłączenie wystarczy, aby całkowicie zatrzymać chorobę i zasadniczo, potencjalnie ją wyleczyć” – powiedział Robison.

Nawet po odłączeniu połowy mózgu Brianna będzie tą samą osobą. Rodzina Bodleyów relacjonuje na Instagramie powrót dziewczynki do zdrowia. Operacja została przeprowadzona pod koniec września, a Brianna już zaczyna chodzić z pomocą. Jedyne, na co zwraca uwagę mama 6-latki, jest to, że dziewczynka ma trudności ze znajdowaniem rzeczy po lewej stronie.