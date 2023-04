Pokaż, jak używasz myszki w pracy, a powiem ci czy żyjesz w stresie

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu sposób, w jaki ludzie piszą na klawiaturze bądź używają myszy w biurze, mówi o ich poziomie stresu w pracy.

Sposób, w jaki piszemy na klawiaturze i poruszamy myszką, wydaje się lepszym wskaźnikiem stresu w środowisku biurowym niż tętno. powiedziała Mara Nägelin, matematyk i autorka badań

Przebieg badania

Naukowcy zaangażowali 90 uczestników, których umieścili w laboratorium. Uczestnicy mieli za zadanie wykonywać czynności związane z pracą w biurze zbliżone do rzeczywistości. Planowali spotkania czy rejestrowali i analizowali dane. Przez cały czas mieli monitorowane tętno oraz rejestrowana była praca myszy i klawiatury.

Uczestnicy regularnie byli pytani o samopoczucie i poziom odczuwania stresu. Niektórzy z nich zostali zostawieni sami sobie, podczas gdy innym raz za razem przerywano pracę wysyłanymi do nich wiadomościami na czacie bądź zaproszeniami na wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wnioski

Podstawową informacją uzyskaną na podstawie przeprowadzonych badań jest to, że ludzie zestresowani poruszają myszką w inny sposób, niż ludzie, którzy czują się swobodnie. Osoby pod wpływem stresu poruszają myszką o wiele częściej i mniej precyzyjnie niż te zrelaksowane. Co więcej, pokonują większe odległości kursorem na ekranie oraz popełniają więcej błędów podczas pisania. Mają również tendencję do częstego przerywania pracy i robienia wielu krótkich przerw.

Podwyższony poziom stresu negatywnie wpływa na zdolność naszego mózgu do przetwarzania informacji. Wpływa to również na nasze zdolności motoryczne. Powiedziała psycholog i współautorka, Jasmine Kerr

Naukowcom zależy na tym, aby znaleźć niezawodny sposób na wykrywanie zwiększonego stresu w pracy, ponieważ staje się to coraz większym problemem w wielu krajach. Chroniczny stres może prowadzić do wielu niepożądanych skutków zdrowotnych jak na przykład zaburzenia koncentracji i pamięci, uczucie beznadziejności i frustracji czy obniżenie efektywności i tempa pracy. Wcześnie wykryty stres pomaga przeciwdziałać jego negatywnym skutkom. Naukowcy chcą w ten sposób pomóc pracownikom, aby mogli lepiej chronić się przed negatywnymi skutkami chronicznego stresu.

Chcemy pomóc pracownikom wcześnie identyfikować stres, a nie tworzyć narzędzie do monitorowania dla firm.