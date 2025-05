Dlaczego dym z pożarów lasów to poważne zagrożenie? Chodzi o pył zawieszony

Zmiany klimatyczne powodują m.in. pożary lasów, które poprzez dym przyczyniają się do tysięcy zgonów rocznie i miliardów dolarów strat ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych.

Nowe badanie wykazało, że w latach 2006-2020 zmiany klimatu kosztowały około 160 miliardów dolarów i przyczyniły się do około 15 000 zgonów spowodowanych dymem z pożarów. Według nowych informacji rocznie ginęło od 130 do 5100 osób, a najwięcej zgonów odnotowano w stanach Oregon i Kalifornia.

Głównym powodem obaw związanych z dymem pożarów lasów jest pył zawieszony, czyli PM2,5. Te cząsteczki mogą osiadać się głęboko w płucach, w krótkiej perspektywie wywołując kaszel i swąd oczu, jednak w dłuższej pogarszając istniejące choroby i prowadząc do szeregu przewlekłych i śmiertelnych problemów zdrowotnych. Szczególnie narażone są dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby pracujące na zewnątrz. Instytut Efektów Zdrowotnych oszacował, że zanieczyszczenie spowodowało 4 miliony zgonów na całym świecie.

Pojawiające się dowody wskazują, że PM2,5 z pożarów lasów jest dużo bardziej niebezpieczny niż inne źródła zanieczyszczeń. Ryzyko zwiększa się, kiedy pożar trafi do miasta, gdzie płomienie sięgają samochodów i innych materiałów toksycznych.

Naukowcy nie są zaskoczeni wynikami badań. Starali się zrozumieć, ile powierzchni spalonych przez pożary lasów można przypisać zmianie klimatu i ustalili, że w latach 2006-2020 w związku z narażeniem na PM2,5 nastąpiło 164 000 zgonów, a 10% z nich można przypisać zmianie klimatu. W niektórych stanach i hrabstwach zachodnich śmiertelność była wyższa o 30% do 50%.

Patrick Brown, wykładowca polityki klimatycznej i energetycznej na Johns Hopkins University, powiedział, że ma pewne obawy co do badania. Według niego niektórzy mogą dojść do błędnego wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest łagodzenie emisji dwutlenku węgla powodujących ocieplenie planety, tymczasem lepszym działaniem ratującym życie mogą być na przykład kontrolowane wypalanie czy redukcja źródeł zapłonu.