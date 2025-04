To nie był wybór, tylko konieczność. Tak mogło narodzić się rolnictwo

Długo uważano, że rolnictwo pojawiło się w wyniku powolnych zmian kulturowych: ludzie zaczęli uprawiać rośliny i osiedlać się, gdy odkryli zalety życia w jednym miejscu. Nowe badania izraelskiego naukowca rzucają inne światło na tę opowieść. Jego zdaniem to nie ewolucja, lecz katastrofa - gwałtowne zmiany klimatu, susze i pożary - zmusiły ludzi do zmiany stylu życia.

- Nasze badania wskazują na intensywny okres naturalnych pożarów i załamanie pokrywy roślinnej, spowodowane wzrostem liczby wyładowań atmosferycznych - mówi prof. Frumkin. Suche burze, napędzane zmianami w nasłonecznieniu Ziemi, wywoływały pożary na niespotykaną wcześniej skalę . Wypalone zbocza gór traciły ochronną warstwę roślinności, co uruchomiło silną erozję. Żyzna gleba - zmyta deszczami - gromadziła się w dolinach i kotlinach , gdzie powstawały warunki idealne do uprawy roślin.

Ziemia, wcześniej niedostępna lub zbyt sucha, stała się nagle żyzna i wilgotna. Tam, gdzie kiedyś rozciągały się suche pustkowia, powstały naturalne ogrody. - To nie była stopniowa zmiana kulturowa. To była reakcja na katastrofę środowiskową - dodaje izraelski badacz.

Jeśli to prawda, to początek cywilizacji - rolnictwa, osadnictwa, pisma i państwowości - był skutkiem serii suchych burz, które podpaliły świat.

Źródło: Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie

Publikacja: Frumkin, A. Catastrophic fires and soil degradation: possible association with the Neolithic revolution in the southern Levant. J Soils Sediments (2025). https://doi.org/10.1007/s11368-025-04021-x