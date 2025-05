Zgodnie z normami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dopuszczalny poziom ryzyka zachorowania na raka wynosi 1 przypadek na milion osób, tymczasem analiza wykazała, że w najgorszych przypadkach benzen obecny w sypialniach powodował ryzyko rzędu od 1,92 do nawet 12,03 przypadków na milion dla dzieci oraz od 0,94 do 5,89 przypadków na milion dla dorosłych, co znacznie przekracza zalecane normy.